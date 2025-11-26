Kongres Polska Moc Biznesu. Ponad 50 wydarzeń, ważne tematy i ciekawi goście

Obrady tegorocznego Kongresu otworzą członkowie rządu: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych, Monika Wielichowska, wicemarszałek Sejmu RP, a także Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Joanna Makowiecka-Gatza, prezes zarządu, Pracodawcy RP.

Wykorzystanie funduszy europejskich w tym środków z KPO przy transformacji polskiej energetyki będzie z kolei tematem wystąpienia Jana Szyszki, wiceministra funduszy i polityki regionalnej. Rola wolności gospodarczej i przedsiębiorczości w rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki będzie z kolei tematem rozmowy z Leszkiem Balcerowiczem, a prezydencję Polski w Unii Europejskiej podsumuje z kolei Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych.

Istotnym wydarzeniem tegorocznej konferencji będzie debata podsumowująca przemiany społeczno-gospodarcze ostatnich 35 lat, w której udział wezmą byli premierzy rządu RP: Jan Krzysztof Bielecki, Waldemar Pawlak i Leszek Miller.

Bezpieczeństwo w centrum uwagi

- Ostatnie akty sabotażu, przypomniały nam z całą ostrością, że mamy pełnoskalową wojnę za płotem i wojnę hybrydową w domu. W tym kontekście odporność strukturalna pozostaje kluczowa dla funkcjonowania i rozwoju kraju - mówi Artur Beck, pomysłodawca i organizator Kongresu.

Debaty i wystąpienia na jednej ze scen Kongresu będą w całości dotyczyły problematyki obronności i bezpieczeństwa. O ochronie infrastruktury krytycznej w dobie hybrydowych zagrożeń; cybezagrożeniach w epoce wojny hybrydowej; kierunkach rozwoju polskiego i europejskiego przemysłu obronnego oraz bezpieczeństwie energetycznym i dostępie do kluczowych surowców rozmawiać będą m.in ; Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, Pełnomocnik Rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy Andrzej Grzyb, Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej; Paweł Czachowski, prezes zarządu Polskiego Holdingu Obronnego; profesor Jerzy Małachowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Tomasz Małecki, wiceprezes PGE Dystrybucja, Piotr Wojciechowski, prezes zarządu WB Group, a także przedstawiciele firm technologicznych Samsunga, Della czy Google.

Ponad 50 wydarzeń na siedmiu scenach tematycznych

- Tegoroczny Kongres cieszy się rekordowym zainteresowaniem uczestników, szczególnie wśród polskich przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Na siedmiu scenach mamy zaplanowane ponad 50 wydarzeń, debat, wystąpień i prezentacji - przypomina Artur Beck. - Na PGE Narodowym spodziewamy się ponad dwóch tysięcy gości. Nadal można zarejestrować się na nasze wydarzenie przez stronę internetową Kongresu - dodaje.

Po raz pierwszy obrady Kongresu odbędą się aż na siedmiu scenach tematycznych, obejmujących pełne spektrum wyzwań i szans, przed którymi stoi dziś gospodarka i bezpieczeństwo, nowością będą też trzy debaty współorganizowane z organizacją Business & Science Poland, która wspiera polski biznes w Brukseli.

Uwagę zwraca duże zainteresowanie polskich przedsiębiorców. Udział w Kongresie zapowiedzieli m.in. Henryk Orfinger, współtwórcy firmy Dr Irena Eris Cosmetics, Wojciech Wolny, prezes zarządu EUVIC, Krzysztof Rdest, prezes EMKA; Marcin Czyczerski, współzałożyciel firmy GCG Partners, Marian Owerko, prezesa FoodWell, czy Ewa Chodakowska, współzałożycielka BeBio.

Punkt widzenia globalnych i polskich korporacji przedstawią z kolei m.in.: Cezary Stypułkowski, prezes zarządu Banku Pekao; Igor Rusinowski, prezes Grupy Unilink; Mateusz Oleksy, dyrektor generalny Visa w Polsce; Cyril Schiever, President for Mid-Europe Region w MSD; Mariusz Mielczarek, dyrektor regionalny Amazon oraz Katarzyna Byczkowska, prezes zarządu BASF Polska.

W debatach dotyczących konkurencyjności polskiej gospodarki czy deregulacji udział wezmą przedstawiciele organizacji zrzeszającej przedsiębiorców: Joanna Makowiecka-Gatza, prezes zarządu Pracodawcy RP oraz Jacek Goliszewski prezes Business Centre Club.

Dobre miejsce dla NGO'sów

Co roku w Kongresie udział bierze kilkadziesiąt organizacji pozarządowych z całej Polski, a wydarzenie zakończy uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie "DNA - bo pomaganie mamy w genach".

Inicjatywa ta ma na celu wyróżnienie niezwykłych przedsięwzięć społecznych realizowanych przez firmy i organizacje pozarządowe. Ubiegłoroczny konkurs miał na celu docenienie organizacji społecznych i przedsiębiorstw najbardziej zaangażowanych w pomoc dla mieszkańców terenów dotkniętych jesienną powodzią na południu kraju. Jego laureatami zostały Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika oraz firma Colian. W tym roku kapituła doceni firmy i organizację zaangażowane we wsparcie opieki zdrowotnej.

red. / polsatnews.pl