Kongres Polska Moc Biznesu. Ponad 50 wydarzeń, ważne tematy i ciekawi goście
Już dziś na PGE Narodowym startuje Kongres Polska Moc Biznesu. Debaty tegorocznego Kongresu będą koncentrować się na bezpieczeństwie, obronności, wyzwaniach rozwojowych polskiej gospodarki, ochronie zdrowia oraz transformacji rynku pracy. W tym wydarzeniu udział zapowiedzieli członkowie rządu, przedstawiciele zarządów największych polskich i międzynarodowych firm oraz NGO'sów.
Obrady tegorocznego Kongresu otworzą członkowie rządu: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych, Monika Wielichowska, wicemarszałek Sejmu RP, a także Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Joanna Makowiecka-Gatza, prezes zarządu, Pracodawcy RP.
Wykorzystanie funduszy europejskich w tym środków z KPO przy transformacji polskiej energetyki będzie z kolei tematem wystąpienia Jana Szyszki, wiceministra funduszy i polityki regionalnej. Rola wolności gospodarczej i przedsiębiorczości w rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki będzie z kolei tematem rozmowy z Leszkiem Balcerowiczem, a prezydencję Polski w Unii Europejskiej podsumuje z kolei Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych.
Istotnym wydarzeniem tegorocznej konferencji będzie debata podsumowująca przemiany społeczno-gospodarcze ostatnich 35 lat, w której udział wezmą byli premierzy rządu RP: Jan Krzysztof Bielecki, Waldemar Pawlak i Leszek Miller.
Bezpieczeństwo w centrum uwagi
- Ostatnie akty sabotażu, przypomniały nam z całą ostrością, że mamy pełnoskalową wojnę za płotem i wojnę hybrydową w domu. W tym kontekście odporność strukturalna pozostaje kluczowa dla funkcjonowania i rozwoju kraju - mówi Artur Beck, pomysłodawca i organizator Kongresu.
Debaty i wystąpienia na jednej ze scen Kongresu będą w całości dotyczyły problematyki obronności i bezpieczeństwa. O ochronie infrastruktury krytycznej w dobie hybrydowych zagrożeń; cybezagrożeniach w epoce wojny hybrydowej; kierunkach rozwoju polskiego i europejskiego przemysłu obronnego oraz bezpieczeństwie energetycznym i dostępie do kluczowych surowców rozmawiać będą m.in ; Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, Pełnomocnik Rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy Andrzej Grzyb, Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej; Paweł Czachowski, prezes zarządu Polskiego Holdingu Obronnego; profesor Jerzy Małachowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Tomasz Małecki, wiceprezes PGE Dystrybucja, Piotr Wojciechowski, prezes zarządu WB Group, a także przedstawiciele firm technologicznych Samsunga, Della czy Google.
Ponad 50 wydarzeń na siedmiu scenach tematycznych
- Tegoroczny Kongres cieszy się rekordowym zainteresowaniem uczestników, szczególnie wśród polskich przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Na siedmiu scenach mamy zaplanowane ponad 50 wydarzeń, debat, wystąpień i prezentacji - przypomina Artur Beck. - Na PGE Narodowym spodziewamy się ponad dwóch tysięcy gości. Nadal można zarejestrować się na nasze wydarzenie przez stronę internetową Kongresu - dodaje.
Po raz pierwszy obrady Kongresu odbędą się aż na siedmiu scenach tematycznych, obejmujących pełne spektrum wyzwań i szans, przed którymi stoi dziś gospodarka i bezpieczeństwo, nowością będą też trzy debaty współorganizowane z organizacją Business & Science Poland, która wspiera polski biznes w Brukseli.
Uwagę zwraca duże zainteresowanie polskich przedsiębiorców. Udział w Kongresie zapowiedzieli m.in. Henryk Orfinger, współtwórcy firmy Dr Irena Eris Cosmetics, Wojciech Wolny, prezes zarządu EUVIC, Krzysztof Rdest, prezes EMKA; Marcin Czyczerski, współzałożyciel firmy GCG Partners, Marian Owerko, prezesa FoodWell, czy Ewa Chodakowska, współzałożycielka BeBio.
Punkt widzenia globalnych i polskich korporacji przedstawią z kolei m.in.: Cezary Stypułkowski, prezes zarządu Banku Pekao; Igor Rusinowski, prezes Grupy Unilink; Mateusz Oleksy, dyrektor generalny Visa w Polsce; Cyril Schiever, President for Mid-Europe Region w MSD; Mariusz Mielczarek, dyrektor regionalny Amazon oraz Katarzyna Byczkowska, prezes zarządu BASF Polska.
W debatach dotyczących konkurencyjności polskiej gospodarki czy deregulacji udział wezmą przedstawiciele organizacji zrzeszającej przedsiębiorców: Joanna Makowiecka-Gatza, prezes zarządu Pracodawcy RP oraz Jacek Goliszewski prezes Business Centre Club.
Dobre miejsce dla NGO'sów
Co roku w Kongresie udział bierze kilkadziesiąt organizacji pozarządowych z całej Polski, a wydarzenie zakończy uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie "DNA - bo pomaganie mamy w genach".
Inicjatywa ta ma na celu wyróżnienie niezwykłych przedsięwzięć społecznych realizowanych przez firmy i organizacje pozarządowe. Ubiegłoroczny konkurs miał na celu docenienie organizacji społecznych i przedsiębiorstw najbardziej zaangażowanych w pomoc dla mieszkańców terenów dotkniętych jesienną powodzią na południu kraju. Jego laureatami zostały Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika oraz firma Colian. W tym roku kapituła doceni firmy i organizację zaangażowane we wsparcie opieki zdrowotnej.
