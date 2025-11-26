Incydent na lotnisku w Wilnie. Polski samolot zsunął się z pasa startowego
Samolot LOT-u, który wylądował po południu w Wilnie, zsunął się z pasa startowego podczas lądowania. Na pokładzie przebywało 67 osób, wszyscy bezpiecznie opuścili pokład. Płyta wileńskiego lotniska została czasowo wyłączona z użytku.
Do incydentu doszło o godz. 13:43, gdy Embraer 170 wykonujący rejs LO771 z Lotniska Chopina do Wilna wylądował w litewskim porcie. W końcowej fazie wytracania szybkości, maszyna nieoczekiwanie zsunęła się z pasa startowego.
Rzecznik prasowy LOT-u Krzysztof Moczulski doprecyzował, że zdarzenie miało miejsce w momencie, gdy samolot "opuścił utwardzoną nawierzchnię drogi kołowania".
Po zatrzymaniu się, 63 pasażerów i czterech członków załogi miało opuścić pokład "w trybie normalnym". Pod drzwi podstawione zostały schody, a osoby obecne w samolocie przewiezione zostały do terminala.
Z informacji przekazanych przez LRT wynika, że nikt nie doznał obrażeń. Administracja portu przekazała, że pasażerowie odebrali już swój bagaż i opuścili lotnisko.
W serwisie Flightradar24 zobaczyć można było, że maszyna stała nieruchomo w północnej części lotniska. Obok niej zaparkowanych było kilka wozów portowych służb, w tym straży pożarnej.
"Służby techniczne PLL LOT, we współpracy ze służbami operacyjnym lotniska w Wilnie, dokonują obecnie oceny sytuacji i ustalają przyczyny zdarzenia" - poinformował Moczulski w oświadczeniu.
- Na lotnisku w Wilnie były intensywne opady śniegu, więc to możemy wstępnie wskazać jako czynnik, który się do tego zdarzenia przyczynił - dodał w rozmowie z Polsat News.
Rejs z Wilna do Warszawy, który zaplanowany był na godz. 14:40 (LO772), został anulowany. Rzecznik LOT-u zapewnił, że informacje dotyczące kolejnych połączeń do stolicy Litwy będą przekazywane na bieżąco.
Administracja lotniska zadecydowała o tymczasowym zamknięciu pasa startowego. Sytuacja ta potrwa przynajmniej do godz. 17:00. Samoloty, które miały wylądować w stolicy Litwy, kierowane są do innych portów.
