Incydent na lotnisku w Wilnie. Polski samolot zsunął się z pasa startowego

Do incydentu doszło o godz. 13:43, gdy Embraer 170 wykonujący rejs LO771 z Lotniska Chopina do Wilna wylądował w litewskim porcie. W końcowej fazie wytracania szybkości, maszyna nieoczekiwanie zsunęła się z pasa startowego.

Rzecznik prasowy LOT-u Krzysztof Moczulski doprecyzował, że zdarzenie miało miejsce w momencie, gdy samolot "opuścił utwardzoną nawierzchnię drogi kołowania".

pic.twitter.com/mKeLzItN4d 🚨Cerrado el Aeropuerto de Vilna debido a una salida de la pista de un Embraer E170 de la aerolínea polaca LOT que venia de Varsovia 🇵🇱✈️🇱🇹



Se puede ver en el aeropuerto mucha presencia de nieve. — SOLO DE IDA✈️ (@solodeida) November 26, 2025

Po zatrzymaniu się, 63 pasażerów i czterech członków załogi miało opuścić pokład "w trybie normalnym". Pod drzwi podstawione zostały schody, a osoby obecne w samolocie przewiezione zostały do terminala.

Z informacji przekazanych przez LRT wynika, że nikt nie doznał obrażeń. Administracja portu przekazała, że pasażerowie odebrali już swój bagaż i opuścili lotnisko.

Incydent na lotnisku w Wilnie. Samolot LOT-u zsunął się z pasa startowego

W serwisie Flightradar24 zobaczyć można było, że maszyna stała nieruchomo w północnej części lotniska. Obok niej zaparkowanych było kilka wozów portowych służb, w tym straży pożarnej.

"Służby techniczne PLL LOT, we współpracy ze służbami operacyjnym lotniska w Wilnie, dokonują obecnie oceny sytuacji i ustalają przyczyny zdarzenia" - poinformował Moczulski w oświadczeniu.

- Na lotnisku w Wilnie były intensywne opady śniegu, więc to możemy wstępnie wskazać jako czynnik, który się do tego zdarzenia przyczynił - dodał w rozmowie z Polsat News.

ZOBACZ: Linie lotnicze zapomniały, że mają samolot. Szok po 13 latach

Rejs z Wilna do Warszawy, który zaplanowany był na godz. 14:40 (LO772), został anulowany. Rzecznik LOT-u zapewnił, że informacje dotyczące kolejnych połączeń do stolicy Litwy będą przekazywane na bieżąco.

Administracja lotniska zadecydowała o tymczasowym zamknięciu pasa startowego. Sytuacja ta potrwa przynajmniej do godz. 17:00. Samoloty, które miały wylądować w stolicy Litwy, kierowane są do innych portów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni