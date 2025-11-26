Donald Trump obraził dziennikarkę. "Jest brzydka"
Donald Trump nazwał "New York Times" "tanią szmatą", a jedną z dziennikarek "brzydką zewnętrznie i wewnętrznie". Wszystko po publikacji artykułu sugerującego, że jest on wyczerpany prezydenturą. "Lewicowi szaleńcy z upadającego 'New York Times' opublikowali artykuł, w którym sugerują, że być może tracę energię, pomimo faktów wskazujących na coś zupełnie przeciwnego" - grzmi Trump.
Donald Trump odpowiedział na artykuł "New York Timesa" w swoim medium Truth Social.
"Dziwacy z upadającej gazety 'New York Times' znów w akcji. Wygrałem wybory prezydenckie w 2024 r. miażdżącą przewagą, zdobywając wszystkie siedem swing states, większość głosów ludowych i kolegium elektorskiego. Wygrałem w okręgach naszego kraju stosunkiem głosów 2750 do 550, co oznacza całkowite zwycięstwo. Zakończyłem osiem wojen, osiągnąłem 48 nowych rekordów giełdowych, nasza gospodarka ma się świetnie, a nasz kraj znów cieszy się szacunkiem na całym świecie, szacunkiem jak nigdy dotąd" - rozpoczął od wymieniania swoich zasług Donald Trump.
"Poprzednia administracja odnotowała najwyższą inflację w historii – udało mi się już przywrócić ją do normalnego poziomu, a ceny, w tym ceny artykułów spożywczych, spadają. Wymaga to ogromnego nakładu pracy i energii, a ja nigdy w życiu nie pracowałem tak ciężko" - zapewnił prezydent.
ZOBACZ: Trump uderzył w Bidena, ułaskawiając indyki. "Były w drodze do obróbki"
W ocenie prezydenta "New York Times" umyślnie prowadzi negatywną kampanię, stając się tym samym "prawdziwym wrogiem ludu".
"Autorka artykułu, Katie Rogers, której zadaniem jest pisanie wyłącznie złych rzeczy o mnie, jest trzeciorzędną reporterką, brzydką zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Pomimo tego wszystkiego mam najwyższe wyniki w sondażach w historii, a dzięki rekordowym inwestycjom w Ameryce powinny one tylko rosnąć" - zaatakował dziennikarkę prezydent.
"Nadejdzie dzień, kiedy zabraknie mi energii, zdarza się to każdemu, ale po niedawno przeprowadzonym świetnym badaniu i kompleksowym teście umiejętności poznawczych („Zdałem celująco”) z pewnością nie jest to teraz!" - zapewnił Donald Trump na Truth Social.
"NYT" o drugiej kadencji Trumpa: Krótsze dni, oznaki zmęczenia
We wtorek korespondentka "New York Times" z Białego Domu Katie Rodgers opublikowała artykuł, w którym sugeruje, że Donald Trump zdradza oznaki fizycznego wyczerpania prezydenturą. Zwróciła uwagę m.in. na skrócony dzień pracy Donalda Trumpa oraz mniej intensywne niż wcześniej harmonogramy.
ZOBACZ: Trump stawia warunek Putinowi i Zełenskiemu. Chodzi o plan pokojowy
Dziennik przypomniał także sytuacje, kiedy Trump zapadł w drzemkę podczas jednego ze spotkań w Białym Domu oraz maskowane kosmetykami siniaki na rękach. Amerykanie z opóźnieniem dowiedzieli się także o tym, że prezydent przechodził badanie z użyciem rezonansu magnetycznego i nadal nie są znane tego przyczyny.
"Prezydent Trump zawsze wykorzystywał swoją wytrzymałość i energię jako atut polityczny. Jednak coraz trudniej jest mu utrzymać ten wizerunek" - podał "The New York Times".
