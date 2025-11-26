Donald Trump obraził dziennikarkę. "Jest brzydka"

Donald Trump odpowiedział na artykuł "New York Timesa" w swoim medium Truth Social.

"Dziwacy z upadającej gazety 'New York Times' znów w akcji. Wygrałem wybory prezydenckie w 2024 r. miażdżącą przewagą, zdobywając wszystkie siedem swing states, większość głosów ludowych i kolegium elektorskiego. Wygrałem w okręgach naszego kraju stosunkiem głosów 2750 do 550, co oznacza całkowite zwycięstwo. Zakończyłem osiem wojen, osiągnąłem 48 nowych rekordów giełdowych, nasza gospodarka ma się świetnie, a nasz kraj znów cieszy się szacunkiem na całym świecie, szacunkiem jak nigdy dotąd" - rozpoczął od wymieniania swoich zasług Donald Trump.

"Poprzednia administracja odnotowała najwyższą inflację w historii – udało mi się już przywrócić ją do normalnego poziomu, a ceny, w tym ceny artykułów spożywczych, spadają. Wymaga to ogromnego nakładu pracy i energii, a ja nigdy w życiu nie pracowałem tak ciężko" - zapewnił prezydent.

W ocenie prezydenta "New York Times" umyślnie prowadzi negatywną kampanię, stając się tym samym "prawdziwym wrogiem ludu".

"Autorka artykułu, Katie Rogers, której zadaniem jest pisanie wyłącznie złych rzeczy o mnie, jest trzeciorzędną reporterką, brzydką zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Pomimo tego wszystkiego mam najwyższe wyniki w sondażach w historii, a dzięki rekordowym inwestycjom w Ameryce powinny one tylko rosnąć" - zaatakował dziennikarkę prezydent.

"Nadejdzie dzień, kiedy zabraknie mi energii, zdarza się to każdemu, ale po niedawno przeprowadzonym świetnym badaniu i kompleksowym teście umiejętności poznawczych („Zdałem celująco”) z pewnością nie jest to teraz!" - zapewnił Donald Trump na Truth Social.

"NYT" o drugiej kadencji Trumpa: Krótsze dni, oznaki zmęczenia

We wtorek korespondentka "New York Times" z Białego Domu Katie Rodgers opublikowała artykuł, w którym sugeruje, że Donald Trump zdradza oznaki fizycznego wyczerpania prezydenturą. Zwróciła uwagę m.in. na skrócony dzień pracy Donalda Trumpa oraz mniej intensywne niż wcześniej harmonogramy.

Dziennik przypomniał także sytuacje, kiedy Trump zapadł w drzemkę podczas jednego ze spotkań w Białym Domu oraz maskowane kosmetykami siniaki na rękach. Amerykanie z opóźnieniem dowiedzieli się także o tym, że prezydent przechodził badanie z użyciem rezonansu magnetycznego i nadal nie są znane tego przyczyny.

"Prezydent Trump zawsze wykorzystywał swoją wytrzymałość i energię jako atut polityczny. Jednak coraz trudniej jest mu utrzymać ten wizerunek" - podał "The New York Times".

