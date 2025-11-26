Awantura o plakat. Kościół grzmi, dyrektor teatru odpiera zarzuty

"Opowieść o kobiecie, której ciało stało się dowodem w sprawie, i o systemie, który zapomniał, czym jest empatia" - zapowiada sztukę Teatr Jaracza w Olsztynie. Dramat "Wszystkie jesteśmy Belén" powstał na kanwie reportażu Any Eleny Correi opisującej sprawę młodej Argentynki skazanej na karę więzienia za poronienie.

To jednak nie tematyka sztuki wzbudziła zastrzeżenia Kościoła, lecz plakat, który ją promuje. Nawiązuje on do przedstawienia Maryi na obrazie Matki Bożej Częstochowskiej z Jasnej Góry.

Maryja na plakacie Teatru Jaracza w Olsztynie. "Poważne naruszenie czci"

Plakat miał wzbudzić zastrzeżenia wiernych, którzy zgłosili sprawę Archidiecezji Warmińskiej. Ta opublikowała oświadczenie, w którym sprzeciwia się nawiązaniom do wizerunku Maryi.

"Wielu katolików naszej Archidiecezji zwróciło się do nas z wyrazami sprzeciwu i niepokoju. W ich opinii towarzysząca wydarzeniu grafika stanowi poważne naruszenie czci należnej Najświętszej Maryi Pannie Częstochowskiej i jest odebrane jako działanie obrazoburcze. Archidiecezja Warmińska zdecydowanie przyłącza się do tego sprzeciwu" - przekazał ks. Marcin Sawicki, rzecznik archidiecezji.

"Jednocześnie apeluje do organizatorów życia kulturalnego, aby w swoich działaniach uwzględniali wrażliwość religijną mieszkańców naszego regionu. Z pełnym szacunkiem dla wolności artystycznej przypominamy, że wolność ta nie zwalnia z odpowiedzialności za treści, które nie mogą uderzać w to, co dla wielu osób jest najświętsze" - podkreślił ksiądz.

Dyrektor Teatru Jaracza: Służy to podkreśleniu jej bliskości

Zarzuty odpiera dyrektor Teatru im. Stefana Jaracza Paweł Dobrowolski, według którego oświadczenie Archidiecezji Warmińskiej jest skutkiem nieporozumienia.

- Plakat towarzyszący spektaklowi "Wszyscy jesteśmy Belén" odwołuje się do Betlejem. Słowo "Belén" w języku hiszpańskim oznacza właśnie Betlejem - biblijne miejsce narodzin Jezusa, Dom Chleba. To znaczenie jest kluczem do zrozumienia zarówno symboliki przedstawienia, jak i samego plakatu - stwierdził dyrektor teatru.

Dyrektor odniósł się również do zarzutów wiernych wobec plakatu promującego spektakl.

- Nawiązanie do wizerunku Maryi ma charakter symboliczny i zakorzenione jest w bogatej tradycji chrześcijańskiej ikonografii. Warto pamiętać, że w sztuce Maryja bywa przedstawiana również jako postać bliska wiernym różnych kultur - jako Słowianka, Afrykanka czy kobieta o rysach miejscowej społeczności. Służy to podkreśleniu jej bliskości, wspólnoty doświadczeń i matczynego współczucia wobec każdego człowieka. W tym właśnie duchu powstała nasza interpretacja - wyjaśnił Dobrowolski.

