Alert dla mieszkańców Warszawy. "Zachowaj spokój i stosuj się do poleceń"

Polska

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w środę do mieszkańców stolicy smsa z alertem informującym o czwartkowych ćwiczeniach służb w parku Szczęśliwickim i na ulicy Mszczonowskiej. To coroczne ćwiczenia operatora gazociągów firmy Gaz-System.

Widok na warszawską panoramę miasta z Pałacem Kultury i Nauki, z nałożonym na prawą stronę komunikatem Alertu RCB.
Pixabay/X
Ćwiczenia służb odbędą się w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej i w Parku Szczęśliwickim

"Uwaga! 27.11 na ul. Mszczonowskiej, k. CH Reduta oraz w Parku Szczęśliwieckim w Warszawie, odbędą się ćwiczenia służb. Zachowaj spokój i stosuj się do poleceń" - taki alert został przekazany do odbiorców przebywających w Warszawie.

 

 

Rzecznik prasowy Gaz-System Iwona Dominiak przekazała, że w ćwiczeniach brać będą m.in. żołnierze WOT, policja i straż pożarna.

 

- Ćwiczenia odbędą się na terenie zamkniętym firmy i w parku Szczęśliwickim. Od godzin porannych w tych okolicach trzeba się liczyć ze zwiększoną liczbą funkcjonariuszy - powiedziała Dominiak.

 

Podkreśliła, że nie będzie dużych utrudnień w rejonie CH Reduta i Decathlonu. - Pewne rejony bliżej siedziby firmy mogą być zamknięte, ale na miejscu będzie policja, która zapewni przejazd i będzie kierowała ruchem - dodała.

 

Dawid Kryska / polsatnews.pl / PAP
