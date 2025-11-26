Alert dla mieszkańców Warszawy. "Zachowaj spokój i stosuj się do poleceń"

"Uwaga! 27.11 na ul. Mszczonowskiej, k. CH Reduta oraz w Parku Szczęśliwieckim w Warszawie, odbędą się ćwiczenia służb. Zachowaj spokój i stosuj się do poleceń" - taki alert został przekazany do odbiorców przebywających w Warszawie.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„Uwaga! 27.11 na ul. Mszczonowskiej, k. CH Reduta oraz w Parku Szczęśliwieckim w Warszawie, odbędą się ćwiczenia służb. Zachowaj spokój i stosuj się do poleceń.”



Alert RCB dla odbiorców przebywających w Warszawie. pic.twitter.com/0mJrARxIoy — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) November 26, 2025

Rzecznik prasowy Gaz-System Iwona Dominiak przekazała, że w ćwiczeniach brać będą m.in. żołnierze WOT, policja i straż pożarna.

- Ćwiczenia odbędą się na terenie zamkniętym firmy i w parku Szczęśliwickim. Od godzin porannych w tych okolicach trzeba się liczyć ze zwiększoną liczbą funkcjonariuszy - powiedziała Dominiak.

Podkreśliła, że nie będzie dużych utrudnień w rejonie CH Reduta i Decathlonu. - Pewne rejony bliżej siedziby firmy mogą być zamknięte, ale na miejscu będzie policja, która zapewni przejazd i będzie kierowała ruchem - dodała.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni