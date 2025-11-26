Alert dla mieszkańców Warszawy. "Zachowaj spokój i stosuj się do poleceń"
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w środę do mieszkańców stolicy smsa z alertem informującym o czwartkowych ćwiczeniach służb w parku Szczęśliwickim i na ulicy Mszczonowskiej. To coroczne ćwiczenia operatora gazociągów firmy Gaz-System.
"Uwaga! 27.11 na ul. Mszczonowskiej, k. CH Reduta oraz w Parku Szczęśliwieckim w Warszawie, odbędą się ćwiczenia służb. Zachowaj spokój i stosuj się do poleceń" - taki alert został przekazany do odbiorców przebywających w Warszawie.
Rzecznik prasowy Gaz-System Iwona Dominiak przekazała, że w ćwiczeniach brać będą m.in. żołnierze WOT, policja i straż pożarna.
- Ćwiczenia odbędą się na terenie zamkniętym firmy i w parku Szczęśliwickim. Od godzin porannych w tych okolicach trzeba się liczyć ze zwiększoną liczbą funkcjonariuszy - powiedziała Dominiak.
Podkreśliła, że nie będzie dużych utrudnień w rejonie CH Reduta i Decathlonu. - Pewne rejony bliżej siedziby firmy mogą być zamknięte, ale na miejscu będzie policja, która zapewni przejazd i będzie kierowała ruchem - dodała.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej