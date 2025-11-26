Agenci CBA w fundacji ojca Rydzyka. "Zabezpieczono dokumenty"

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział, że agenci CBA na polecenie Prokuratury Krajowej przyszli do Fundacji "Lux Veritatis" z postanowieniem przeszukania i zabezpieczenia rzeczy.

- Agenci zabezpieczyli dokumenty do śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz te dokumenty będą analizowane i weryfikowane - dodał rzecznik.

5 grudnia 2024 roku CBA weszło do budynków Fundacji "Lux Veritatis" w Warszawie, Toruniu i Wrocławiu. Zabezpieczone wówczas zostały dokumenty do śledztwa ws. przekroczenia uprawnień przez byłego ministra kultury Piotra Glińskiego w związku z finansowaniem Muzeum "Pamięć i Tożsamość" w Toruniu. Fundacja oświadczyła, że wydała żądane dokumenty dobrowolnie.

Na 8 grudnia b.r. ojciec Tadeusz Rydzyk został wezwany do prokuratury na przesłuchanie w tej sprawie.

Fundacja "Lux Veritas" pozwana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

To jednak nie koniec kłopotów ojca Rydzyka. 13 listopada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że wniosło pozew przeciwko zarządzanej przez niego fundacji w związku z finansowaniem budowy Muzeum "Pamięć i Tożsamość" w Toruniu.

"Wobec braku woli do zawarcia ugody ze strony Fundacji Lux Veritatis ws. budowy Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu, złożyliśmy pozew do sądu. Wnosimy o unieważnienie umów zawartych pomiędzy ministrem kultury a fundacją oraz zasądzenie kwoty 210 mln zł z odsetkami na rzecz skarbu państwa" - poinformował wówczas wiceszef resortu Maciej Wróbel.

Kontrola NIK ujawniła m.in., że w czerwcu 2018 roku Gliński podpisał umowę z Fundacją "Lux Veritas", choć organizacja ta nie posiadała doświadczenia w prowadzeniu muzeów ani własnych eksponatów, które mogłyby posłużyć do stworzenia wystaw.

Podczas kontroli minister przyznał, że decyzję tę podjął, opierając się na "osobistym przeświadczeniu i zaufaniu do środowiska toruńskiego", które wykazało inicjatywę w kierunku utworzenia muzeum.

