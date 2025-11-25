Zapisy 28-punktowego planu pokojowego zaproponowanego w ubiegłym tygodniu przez USA, budzą kontrowersje. Podkreśla się, że powstał on po październikowych konsultacjach, jakie na Florydzie przeprowadził wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff i przedstawiciel Kremla Kiriłł Dmitriew.

- Wówczas nie było jasne, jak to spotkanie przebiegło i czego miało dotyczyć, ale ewidentnie to był kamień milowy, położenie fundamentu dla tego porozumienia, które zobaczyliśmy. Wątpię, żeby ono było od razu w takiej formie wówczas rozpisane, ale raczej było punktem startowym do tego, żeby te 28 punktów rozpisać - ocenił na antenie Polsat News Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

"Plan napisany cyrylicą". Ekspert o propozycji pokojowej USA

Zdaniem Piotrowskiego Dmitriew - określany często w mediach jako "troll Putina, który ma zbliżyć Rosję do USA" - osiągnął zamierzony cel, przekonując Witkoffa do zaakceptowania założeń uwzględniających przede wszystkim rosyjskie interesy. - I niestety przy całej ignorancji, jaką Witkoff się wykazał od początku tej kadencji, obawiam się, że to jest faktycznie plan, który został napisany cyrylicą, został przetłumaczony - wskazał.

- Być może Witkoffowi i jego zespołowi wydawało się, że oni uwzględnili jakieś punkty negocjacyjne Ukrainy, no ewidentnie nie - podkreślił ekspert.

Koordynator Programu Amerykańskiego w PISM przyznał jednak, że "nie przywiązywałby się" do punktów przedstawionych w planie pokojowym Trumpa i ocenił je jako "bzdurne".

Plan Trumpa to już przeszłość? Nowy składa się z 19 punktów

- Zobowiązania dla Banku Światowego, czy Unii Europejskiej, bez jakiejkolwiek konsultacji, mogą zostać wykreślone. Ten plan, który (Dan) Driscoll (sekretarz sił lądowych USA - red.) przedstawia teraz w Abu Dabi ma już 19 punktów - zauważył Mateusz Piotrowski.

Jak dodał, nowy plan zawiera już poprawki, które wprowadzone zostały po ustaleniach z rozmów pokojowych w Genewie. - Nie znamy jego treści jeszcze, ale skoro mówimy o dziewięciu punktach mniej, zakładam, że takie perełki zostały po prostu wykreślone z niego - mówił.

Piotrowski zastrzegł jednak, że "nie chce być przesadnie uspokajający".

