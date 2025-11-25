Kijowski korespondent dziennika "Financial Times" Christopher Miller poinformował również, że do uzgodnienia między Zełenskim a prezydentem USA Donaldem Trumpem pozostają kwestie terytorialne i charakter gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Jednak - jak przypomniała gazeta - minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow już zasygnalizował, że Rosja odrzuci zmodyfikowany plan pokojowy, jeśli nie weźmie on pod uwagę od dawna wysuwanych przez nią żądań.

Przedstawiony Zełenskiemu w zeszłym tygodniu 28-punktowy plan pokojowy USA uznano za idący zbyt mocno na rękę Kremlowi i w efekcie prowadzonych przez weekend rozmów został on zmodyfikowany.

W pierwotnej wersji Stany Zjednoczone zapisały ograniczenie wojska ukraińskiego do 600 tys. żołnierzy. Zawarto tam także m. in. ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji oraz zobowiązanie o niedołączeniu Ukrainy do NATO.

Plan pokojowy dla Ukrainy. Media: Kijów zgodził się na ograniczenie wojsk

Ławrow powiedział we wtorek, że jeśli plan "wymazuje (...) kluczowe ustalenia", które przywódca Rosji Władimir Putin uważał za osiągnięte podczas sierpniowego spotkania z Trumpem w Anchorage na Alasce, to "sytuacja ulegnie zasadniczej zmianie".

- Po Anchorage, gdy wydawało nam się, że ustalenia te zostały już sformalizowane, nastąpiła długa przerwa. Teraz przerwa ta została zerwana przez wprowadzenie tego dokumentu (...). Cała seria kwestii wymaga oczywiście wyjaśnienia - powiedział Ławrow, dodając, że oficjalnie nic Rosji nie zostało jeszcze przedstawione.

Jak przypomniał "FT", na Alasce Trump powiedział, że USA są gotowe uznać rosyjską aneksję Krymu z 2014 r. i skłonić Ukrainę do wycofania się z niektórych pozycji na linii frontu w Donbasie, jeśli Rosja zaprzestanie walk.

Putin podkreślił wówczas, że porozumienie nie będzie możliwe, jeśli nie uwzględni "głównych przyczyn" konfliktu, czyli - według niego - zmiany reżimu w Kijowie, zakończenia ekspansji NATO i dostaw broni z Zachodu dla Ukrainy.

