Szumy w uszach powiązane ze snem. Naukowcy odkryli zależność

Badania na modelach zwierzęcych oraz prace przeglądowe i kliniczne sugerują, że głęboka faza snu (REM) może tłumić aktywność mózgową związaną z szumami. Natomiast zaburzony sen je nasila. Zrozumienie tej relacji otwiera nowe kierunki badań i potencjalne strategie terapeutyczne.

Czym są szumy uszne i jak często występują?

Szumy uszne (tinnitus) to subiektywne doznania dźwiękowe, takie jak klikanie, brzęczenie czy dzwonienie, których nikt poza pacjentem nie słyszy. Mogą być stałe lub przerywane, o różnym nasileniu i charakterze. Szacuje się, że ok. 15 proc. populacji świata doświadcza tej dolegliwości przynajmniej okresowo.

ZOBACZ: Ukryte zagrożenie w lodach i pieczywie. Zbadali popularne dodatki do żywności

Dla części osób szum jest przewlekły i znacznie obniża jakość życia, prowadząc do problemów z zasypianiem, koncentracją i samopoczuciem psychicznym. Przyczyny są wielorakie i nadal słabo poznane, obejmując uszkodzenia słuchu, czynniki metaboliczne lub neurologiczne oraz ekspozycję na hałas.

Nowe badania: sen jako modulator szumów usznych

Grupa z Uniwersytetu Oksfordzkiego, kierowana przez Linusa Milinskiego, zwróciła uwagę na podobieństwa między spontaniczną aktywnością mózgu w fazach snu a aktywnością towarzyszącą szumom usznym. W przeglądzie z 2022 r. oraz w eksperymentach na fretkach zaobserwowano, że ekspozycja na hałas prowadzi do rozwoju szumów oraz równoczesnych zaburzeń snu.

ZOBACZ: Wystarczy łyżeczka dziennie. Wzmacnia serce i obniża poziom cukru

U zwierząt z intensywnymi objawami szumów występowała znaczna wrażliwość neuronalna na dźwięk w stanie czuwania. Gdy zwierzę zapadło w głęboki sen REM, ta nadpobudliwość była osłabiona. Wyniki sugerują, że duże, spontaniczne fale mózgowe charakterystyczne dla snu REM mogą tymczasowo tłumić obwody odpowiedzialne za fenomen percepcji fantomowej.

Potencjalne kierunki terapii

Odkrycie związku między snem a szumami otwiera nowe możliwości terapeutyczne. Poprawa jakości snu lub modulacja konkretnych faz snu (np. poprzez terapie behawioralne, neuromodulacje czy terapie dźwiękowe) może osłabić objawy szumów usznych lub przerwać błędne koło związane ze złym snem, który nasila szum uszny, w wyniku czego jakość snu pogarsza się jeszcze bardziej.

ZOBACZ: Zawiera jeden z najsilniejszych antyoksydantów. Ten owoc jadasz od dziecka

Naukowcy ostrzegają jednak, że większość badań jest dopiero wstępem do pełnego zrozumienia tej korelacji. Wiele rezultatów pochodzi z modeli zwierzęcych i młodszych grup badanych, dlatego konieczne są szerokie i jednocześnie długofalowe badania kliniczne.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl