Rumuńska przestrzeń powietrzna ponownie naruszona. Poderwano myśliwce

Drony naruszyły we wtorek rumuńską przestrzeń powietrzną w rejonie granicy z Ukrainą, a w odpowiedzi poderwano myśliwce Eurofighter Typhoon i F-16 Fighting Falcon. W dwóch wschodnich regionach kraju uruchomiono alerty bezpieczeństwa. Sytuację monitoruje rumuńskie lotnictwo.

Drony naruszyły we wtorek przestrzeń powietrzną Rumunii w rejonie granicy z Ukrainą. W powietrze zostały poderwane myśliwce - przekazała agencja Reutera, powołując się na resort obrony w Bukareszcie.

 

Rumuński portal Oficiul destiri powiadomił, że wykryto dwukrotne naruszenie granicy. Przy pierwszym poderwano dwa niemieckie samoloty Eurofighter Typhoon z bazy Mihail Kogalniceanu, przy drugim - dwa F-16 Fighting Falcon z bazy Borcea. Portal Romania-Insider podał, że w dwóch wschodnich regionach kraju uruchomione zostały alerty bezpieczeństwa.

Rumunia. Przestrzeń powietrzna naruszona przez drony

Lotnictwo monitoruje sytuację - przekazał portal Oficiul destiri, dodając, że w przypadku dronów i innych statków powietrznych, naruszających rumuńską przestrzeń powietrzną, stosowane środki są określane na podstawie poziomu zagrożenia.

 

Rumunia dzieli 650-kilometrową granicę lądową z Ukrainą i od czasu rozpoczęcia ataków rosyjskich portów po drugiej stronie Dunaju drony wielokrotnie naruszały jej przestrzeń powietrzną, a odłamki spadały na jej terytorium.

 

Napięcia w regionie wzrosły w ostatnich miesiącach po tym, jak rosyjskie drony wkroczyły w przestrzeń powietrzną kilku państw NATO, w tym Polski. W Rumunii istnieją przepisy pozwalające jej zestrzeliwać drony w czasie pokoju, jeśli zagrożone są życie lub mienie, ale jeszcze z tego nie skorzystano.

 

