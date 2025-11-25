Poważny wypadek na zakopiance. Ciężarówka uderzyła w autobus miejski

Polska

W tył miejskiego autobusu na zakopiance w pobliżu Krakowa wjechał samochód ciężarowy. Poszkodowanych zostało trzech pasażerów oraz kierowca ciężarówki, który trafił do szpitala. Do wypadku doszło, gdy autobus stał jeszcze przy przystanku położonym w pobliżu szkoły.

Strażacy oceniają zniszczenia tyłu autobusu po wypadku drogowym.
MPK Kraków
Wypadek na zakopiance. W tył autobusu uderzyła ciężarówka

Do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 8:15 na ulicy Myślenickiej we wsi Gaj między Krakowem a Myślenicami. W tył autobusu miejskiego linii nr 245 uderzyła ciężarówka.

 

Wypadek miał miejsce w momencie, gdy autobus stał jeszcze przy przystanku. Po wymianie pasażerów kierowca zaczął wyjeżdżać z zatoki. Wówczas w tył pojazdu wjechał rozpędzony samochód ciężarowy.

Zakopianka. Ciężarówka uderzyła w autobus. Kilku rannych

"Mamy informacje o trzech poszkodowanych pasażerach, którym jest udzielana pomoc przez służby ratunkowe" - poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie.

 

ZOBACZ: Tragiczny wypadek na S8 w Łódzkiem. Nie żyją cztery osoby

 

Z informacji MPK wynika, że kierowca ciężarówki, który przed zdarzeniem najprawdopodobniej stracił przytomność, został zabrany do szpitala.

 

"Autobus MPK w związku z uszkodzeniami będzie odholowany do zajezdni" - powiadomiło MPK.

 

 

Wypadek na zakopiance. Autobus stał przy przystanku w pobliżu szkoły

Małopolska policja przekazała, że do wypadku doszło przy przystanku położonym w pobliżu szkoły.


"Kierujący samochodem ciężarowym najechał na na stojący na przystanku autobus. Kierowca samochodu ciężarowego oraz trzech pasażerów autobusu zostali zabrani do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - poinformowali funkcjonariusze. 

 

Na miejscu pracują służby. Prawy pas w kierunku Zakopanego jest zablokowany.

 

"Policjanci kierują ruchem. Zalecamy objazd" - podali mundurowi.

 

