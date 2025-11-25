Do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 8:15 na ulicy Myślenickiej we wsi Gaj między Krakowem a Myślenicami. W tył autobusu miejskiego linii nr 245 uderzyła ciężarówka.

Wypadek miał miejsce w momencie, gdy autobus stał jeszcze przy przystanku. Po wymianie pasażerów kierowca zaczął wyjeżdżać z zatoki. Wówczas w tył pojazdu wjechał rozpędzony samochód ciężarowy.

Zakopianka. Ciężarówka uderzyła w autobus. Kilku rannych

"Mamy informacje o trzech poszkodowanych pasażerach, którym jest udzielana pomoc przez służby ratunkowe" - poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie.

ZOBACZ: Tragiczny wypadek na S8 w Łódzkiem. Nie żyją cztery osoby

Z informacji MPK wynika, że kierowca ciężarówki, który przed zdarzeniem najprawdopodobniej stracił przytomność, został zabrany do szpitala.

"Autobus MPK w związku z uszkodzeniami będzie odholowany do zajezdni" - powiadomiło MPK.

Wypadek na zakopiance. Autobus stał przy przystanku w pobliżu szkoły

Małopolska policja przekazała, że do wypadku doszło przy przystanku położonym w pobliżu szkoły.



"Kierujący samochodem ciężarowym najechał na na stojący na przystanku autobus. Kierowca samochodu ciężarowego oraz trzech pasażerów autobusu zostali zabrani do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - poinformowali funkcjonariusze.

Na miejscu pracują służby. Prawy pas w kierunku Zakopanego jest zablokowany.

"Policjanci kierują ruchem. Zalecamy objazd" - podali mundurowi.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni