Poważny wypadek na zakopiance. Ciężarówka uderzyła w autobus miejski
W tył miejskiego autobusu na zakopiance w pobliżu Krakowa wjechał samochód ciężarowy. Poszkodowanych zostało trzech pasażerów oraz kierowca ciężarówki, który trafił do szpitala. Do wypadku doszło, gdy autobus stał jeszcze przy przystanku położonym w pobliżu szkoły.
Do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 8:15 na ulicy Myślenickiej we wsi Gaj między Krakowem a Myślenicami. W tył autobusu miejskiego linii nr 245 uderzyła ciężarówka.
Wypadek miał miejsce w momencie, gdy autobus stał jeszcze przy przystanku. Po wymianie pasażerów kierowca zaczął wyjeżdżać z zatoki. Wówczas w tył pojazdu wjechał rozpędzony samochód ciężarowy.
Zakopianka. Ciężarówka uderzyła w autobus. Kilku rannych
"Mamy informacje o trzech poszkodowanych pasażerach, którym jest udzielana pomoc przez służby ratunkowe" - poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie.
Z informacji MPK wynika, że kierowca ciężarówki, który przed zdarzeniem najprawdopodobniej stracił przytomność, został zabrany do szpitala.
"Autobus MPK w związku z uszkodzeniami będzie odholowany do zajezdni" - powiadomiło MPK.
Wypadek na zakopiance. Autobus stał przy przystanku w pobliżu szkoły
Małopolska policja przekazała, że do wypadku doszło przy przystanku położonym w pobliżu szkoły.
"Kierujący samochodem ciężarowym najechał na na stojący na przystanku autobus. Kierowca samochodu ciężarowego oraz trzech pasażerów autobusu zostali zabrani do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - poinformowali funkcjonariusze.
Na miejscu pracują służby. Prawy pas w kierunku Zakopanego jest zablokowany.
"Policjanci kierują ruchem. Zalecamy objazd" - podali mundurowi.
