Pogoda nieco się uspokoiła, ale wkrótce czeka nas kolejny atak zimy. We wtorek na południowym wschodzie śnieg zacznie się topić, przed czym ostrzegają synoptycy. Wieczorem jednak do południowo-zachodniej Polski zbliży się kolejna śnieżyca. Może ona przynieść miejscami nawet kilkadziesiąt centymetrów białego puchu. Śnieg znowu może zasypać wiele dróg.

Mapa Polski z kolorowymi strefami temperatur obok zdjęcia pracującej odśnieżarki na zaśnieżonej drodze.
PAP/Darek Delmanowicz/WXCHARTS
Synoptycy IMGW ostrzegają przed roztopami we wtorek oraz przed intensywnymi opadami śniegu w nocy i w środę
  • We wtorek na południu Polski trzeba uważać na roztopy. IMGW wydał pomarańczowe ostrzeżenia
  • Wieczorem we wtorek i w nocy na południowym zachodzie Polski wrócą śnieżyce
  • W środę najintensywniejsze opady śniegu wystąpią na południowym zachodzie i w centrum kraju
  • W czwartek opady śniegu staną się mniej intensywne, pojawi się też więcej deszczu

Choć we wtorek wciąż miejscami sypie śnieg, to w wielu miejscach z czasem wymiesza się z deszczem, którego będzie coraz więcej. Na południu wyraźnie się ociepli, więc masa białego puchu zacznie się topić. To tylko jedno z zagrożeń czekających nas w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Śnieg spłynie w doliny. Synoptycy ostrzegają

W porównaniu z wcześniejszymi dniami we wtorek temperatura wyraźnie wzrośnie, co najmocniej odczują mieszkańcy południowo-wschodniej Polski. Tam miejscami na termometrach mogą się pojawić wartości w okolicach 7 stopni Celsjusza. To jednocześnie rejon, w którym wciąż leżą spore pokłady śniegu. Teraz zaczną się topić.

 

ZOBACZ: Bryła lodu spadła z naczepy. Chwile strachu w radiowozie

 

Odwilż będzie postępować, tym bardziej że w wielu miejscach zacznie też padać deszcz. Z tego powodu eksperci z IMGW wydali pomarańczowe alerty dotyczące roztopów. Obejmują one południową część Śląska, większość Małopolski (bez powiatów na północy oraz powiatu tatrzańskiego) oraz południowe i zachodnie tereny Podkarpacia.

 

IMGW ostrzega przed roztopami w południowo-wschodniej PolsceIMGW
IMGW ostrzega przed roztopami w południowo-wschodniej Polsce

 

Na opisanych terenach w ciągu dnia może spaść lokalnie nawet do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy, co wraz z topniejącą pokrywą śnieżną sprawi, że w doliny mogą spłynąć masy wody.

 

Te ostrzeżenia mają obowiązywać do północy, a we wschodniej części Małopolski i południu Podkarpacia mogą się utrzymać również w środę. Nie będzie to jednak jedyna część Polski zmagająca się z wymagającymi warunkami. Wieczorem i w nocy na południowym zachodzie nastąpi nowy atak zimy. Tam trzeba się przygotować na powrót śnieżyc.

Zima znowu uderzy w Polsce. Śnieg spadnie w wielu miejscach

Od południowego zachodu ku Polsce przesuwa się rozległa strefa intensywnych opadów śniegu. Nasz kraj znajdzie się w jej zasięgu we wtorek wieczorem, a w nocy z wtorku na środę śnieg zacznie sypać mocniej.

 

ZOBACZ: Pogoda daje się we znaki. Paraliż na A4 i braki prądu na Podkarpaciu

 

Początkowo na południowym zachodzie, a z czasem również bliżej centrum będzie padać więcej białego puchu. W nocy miejscami może tam spaść do 10-15 cm śniegu, a w Karpatach do 15-20 cm.

 

Strefa intensywnych opadów śniegu w środę skupi się na południowo-zachodniej i centralnej PolsceWXCHARTS
Strefa intensywnych opadów śniegu w środę skupi się na południowo-zachodniej i centralnej Polsce

 

W środę najsilniejsze śnieżyce spodziewane są na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Opolszczyźnie, a także w południowej części Śląska i Małopolski - na tych terenach w ciągu dnia mogą obowiązywać żółte alerty dotyczące intensywnych opadów śniegu.

 

IMGW prognozuje wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia przed roztopami i intensywnymi opadami śniegu w środęIMGW
IMGW prognozuje wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia przed roztopami i intensywnymi opadami śniegu w środę

 

Śnieżyce z czasem swoim zasięgiem obejmą również centralną, a potem również północno-wschodnią Polskę.


Mieszkańcy zachodniej i centralnej Polski powinni się przygotować na to, że w ciągu doby może spaść lokalnie do około 20 cm śniegu, co może prowadzić do poważnych utrudnień na drogach. Niewykluczone, że miejscami może dojść do powtórki sytuacji z Krosna na Podkarpaciu, gdzie śnieżyce na pewien czas sparaliżowały ruch na niektórych drogach.

 

ZOBACZ: Łamią się drzewa, wiatr spycha ciężarówki. Atak zimy i paraliż na Podkarpaciu

 

W czwartek pogoda powinna się uspokoić i choć tego dnia na południu popada jeszcze śnieg, to nie tak intensywnie jak w środę, a opady w większości kraju będą mieszane, ze stopniową przewagą deszczu.

 

Jakub Wojciechowski / polsatnews.pl
