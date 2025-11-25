Poruszająca akcja krakowskich służb. Uratowano uwięzioną sarnę

Do nietypowej interwencji doszło w poniedziałek w Krakowie, w rejonie ul. Wielkich Pieców. Młoda sarna wpadła do studzienki kanalizacyjnej i nie była w stanie samodzielnie się wydostać. Zwierzę znalazło się w pułapce, z której nie miało żadnych szans uciec bez pomocy służb.

Udana akcja ratunkowa 💚

Młoda sarna wpadła wczoraj do studzienki kanalizacyjnej, niedaleko ul. Wielkich Pieców. Strażnicy z patrolu poprosili o pomoc strażaków, którzy przy pomocy specjalistycznego sprzętu uwolnili zwierzę z pułapki.

Sarenka o własnych siłach oddaliła się z… pic.twitter.com/UI3ld0b2UN — Kraków (@krakow_pl) November 25, 2025

Jak poinformowano, patrol, który jako pierwszy dotarł na miejsce, ocenił sytuację i natychmiast wezwał strażaków. Dopiero specjalistyczny sprzęt pozwolił na bezpieczne podniesienie zwierzęcia i wyciągnięcie go na powierzchnię.

Kraków. Służby uratowały sarnę uwięzioną w studzience

Akcja przebiegła sprawnie i bez komplikacji, a sama sarna - wyraźnie przestraszona, ale nieposzkodowana - po wszystkim oddaliła się o własnych siłach. Służby zabezpieczyły też samą studzienkę, aby podobna sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

W komunikacie strażnicy podkreślają, że to właśnie takie działania cieszą ich najbardziej - szybkie, konkretne i zakończone powodzeniem. Przypadki zwierząt wpadających do niezabezpieczonych otworów technicznych zdarzają się co jakiś czas i zwykle wymagają interwencji służb.

