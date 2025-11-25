Na scenie zobaczymy najwięcej gwiazd w historii Sylwestrów w Polsacie. Artyści zaprezentują mix najlepszych imprezowych przebojów, bez których nie sposób wyobrazić sobie sylwestrowej zabawy.

Będzie z nami: Beata i Bajm, Edyta Górniak, Golec uOrkiestra, Alicja Majewska, Lady Pank, Big Cyc, Skolim, Smolasty. A to tylko niewielki fragment listy gwiazd, reprezentujących różne gatunki muzyczne, dzięki którym zbudujemy niepowtarzalny sylwestrowy klimat.

Sylwester z Polsatem. Gwiazdy po raz drugi przyjadą do Torunia

Telewizja Polsat, we współpracy z władzami Miasta Torunia i Województwa Kujawsko-Pomorskiego już po raz drugi z przywita Nowy Rok w sercu miasta Mikołaja Kopernika.

Ubiegłoroczny koncert zgromadził średnio ponad trzy miliony widzów przed telewizorami, a w kulminacyjnym momencie noworoczny toast z Telewizją Polsat wzniosło ponad 4 miliony 150 tysięcy widzów.

Dzięki doskonałej muzyce i supernowoczesnej scenografii wkomponowanej w baśniowy pejzaż zabytkowych kamienic wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO widzowie Polsatu powitają Nowy Rok w szampańskich nastrojach.

Zapraszamy na sylwestra do Torunia.

