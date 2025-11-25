Plejada gwiazd na Sylwestrze Polsatu. Sprawdź, kto zaśpiewa

To będzie wyjątkowa noc. Już za kilka tygodni w bajkowej scenerii zabytkowego rynku w Toruniu, w samym sercu województwa kujawsko-pomorskiego, odbędzie się najlepsza impreza tego roku - Sylwestrowa Moc Przebojów 2025.

Sylwester z Polsatem. W Toruniu zagrają największe gwiazdy
  • Sylwester w Polsacie zgromadzi największą liczbę gwiazd w historii naszych transmisji
  • Artyści wykonają najpopularniejsze utwory imprezowe
  • Do Torunia po raz drugi zawita Sylwester z Polsatem
  • Koncert odbędzie się w wyjątkowej scenerii zabytkowego Torunia

Na scenie zobaczymy najwięcej gwiazd w historii Sylwestrów w Polsacie. Artyści zaprezentują mix najlepszych imprezowych przebojów, bez których nie sposób wyobrazić sobie sylwestrowej zabawy.

 

Będzie z nami: Beata i Bajm, Edyta Górniak, Golec uOrkiestra, Alicja Majewska, Lady Pank, Big Cyc, Skolim, Smolasty. A to tylko niewielki fragment listy gwiazd, reprezentujących różne gatunki muzyczne, dzięki którym zbudujemy niepowtarzalny sylwestrowy klimat.

Sylwester z Polsatem. Gwiazdy po raz drugi przyjadą do Torunia

Telewizja Polsat, we współpracy z władzami Miasta Torunia i Województwa Kujawsko-Pomorskiego już po raz drugi z przywita Nowy Rok w sercu miasta Mikołaja Kopernika.

 

Ubiegłoroczny koncert zgromadził średnio ponad trzy miliony widzów przed telewizorami, a w kulminacyjnym momencie noworoczny toast z Telewizją Polsat wzniosło ponad 4 miliony 150 tysięcy widzów.

 

Dzięki doskonałej muzyce i supernowoczesnej scenografii wkomponowanej w baśniowy pejzaż zabytkowych kamienic wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO widzowie Polsatu powitają Nowy Rok w szampańskich nastrojach.

 

Zapraszamy na sylwestra do Torunia.

 

red. / polsatnews.pl
