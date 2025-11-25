Karol Nawrocki z wynikiem 51,8 proc. prowadzi w w listopadowym sondażu zaufania IBRiS dla Onetu. Prezydent notuje wzrost o 4,9 pkt proc. w porównaniu z pomiarem w październiku. Brak zaufania do głowy państwa deklaruje 41,9 proc. respondentów, a neutralny stosunek ma do niego 6,3 proc.

Karol Nawrocki notuje rekordowy wynik. Nowy sondaż zaufania do polityków

Wynik Nawrockiego oznacza jego nowy rekord w historii pomiarów IBRiS dla Onetu. Prezydentowi niewiele brakuje do rekordu wszech czasów, który w styczniu 2024 r. jako nowy marszałek Sejmu ustanowił Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 cieszył się wówczas zaufaniem 54,4 proc. ankietowanych.

ZOBACZ: Prawie wszyscy stracili, zyskał jeden. Polacy krytycznie o politykach

Jak czytamy, w gronie polityków, którzy przekroczyli 50 proc. pozytywnych wskazań znaleźli się jeszcze: Andrzej Duda (52,2 proc. we wrześniu 2020 r.), Rafał Trzaskowski (51,1 proc. w lutym 2024 r.) i Łukasz Szumowski (51,1 proc. w kwietniu 2020 r.).

Drugie miejsce w najnowszym rankingu zajmuje Radosław Sikorski. Wicepremier i minister spraw zagranicznych cieszy się społecznym poparciem 40,3 proc. respondentów. To 3,9 pkt proc. mniej niż polityk zdobył w październiku. Szefowi MSZ nie ufa 49,8 proc. ankietowanych, a neutralne podejście pa do niego 9,6 proc. osób.

Ranking zaufania. Nowa twarz na podium i roszady w końcówce

Ostatnie miejsce podium należy do nowego marszałka Sejmu. Włodzimierz Czarzasty, który według październikowego pomiaru znajdował się na końcu czołowej dziesiątki, w listopadzie zyskuje 7,6 pkt proc. zaufania i wyprzedza siedem osób. Nowy wynik lidera Lewicy to 39,6 proc. Politykowi nie ufa 47 proc. badanych, a neutralnie wypowiada się o nim 13 proc.

ZOBACZ: Najlepsza pierwsza dama w III RP. Zdecydowany wybór Polaków

W odniesieniu do badania z października z podium na czwartą lokatę spada Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremierowi i ministrowi obrony ufa obecnie 37,7 proc. (to o 0,6 pkt proc. mniej). Piąte miejsce przypada premierowi Donaldowi Tuskowi z wynikiem 37,4 proc. (to o 1,8 pkt proc. więcej w porównaniu do październikowego sondażu).

Z najnowszego rankingu wynika, że w pierwszej dziesiątce znajdują się jeszcze: Mateusz Morawiecki - 37 proc. (+3,7 pkt proc.), Krzysztof Bosak - 35,2 proc. (-1,2 pkt proc.), Piotr Zgorzelski - 34,3 proc. (+3,4 pkt proc.), Krzysztof Gawkowski - 29,8 proc. (+4 pkt proc.) oraz Sławomir Mentzen - 28,8 proc. (-3,8 pkt proc.).

ZOBACZ: Prezydencki minister odpowiada Czarzastemu. "Jaki ma do tego mandat?"

Portal zwraca uwagę, że Morawiecki w porównaniu do października notuje wzrost zaufania i wygrywa pojedynek z politykami Konfederacji: Bosakiem i Mentzenem.

Do roszad dochodzi na ostatnich miejscach rankingu. Skrajna pozycja nie należy już do Szymona Hołowni, który osiąga wzrost o 6,2 pkt proc. do 26,8 proc., a do Adriana Zandberga, który ze spadkiem o 3,3 pkt proc. cieszy się zaufaniem 20,4 proc. respondentów. Polityków rozdziela Grzegorz Braun, który zyskuje 2,7 pkt proc. i notuje wynik 25,8 proc.

Antyranking zaufania. Komu Polacy ufają najmniej?

Politykami, którym - według nowego sondażu - respondenci ufają najmniej są: Grzegorz Braun (63,9 proc.) oraz Donald Tusk (59 proc.).

Przewagę negatywnych reakcji notują również Jarosław Kaczyński (56,4 proc.) i Mateusz Morawiecki (50,3 proc.).

ZOBACZ: Polacy ocenili ministra Waldemara Żurka. Najnowszy sondaż

Największy wzrost nieufności przypada Radosławowi Sikorskiemu (o 5,2 pkt proc. więcej), Donaldowi Tuskowi (o 4,3 pkt proc.) i Karolowi Nawrockiemu (o 3,3 pkt proc.).

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 21-22 listopada 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni