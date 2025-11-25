Podczas konferencji prasowej ministrów spraw zagranicznych Rosji i Białorusi Siergiej Ławrow mówił o roli Europy w "procesie pokojowym" w Ukrainie - podaje propagandowa agencja RIA Novosti.

- Za każdym razem, gdy osiągano postęp, porozumienia te były łamane. Teraz, gdy nasi europejscy koledzy głośno deklarują, że nie będzie nowego "Mińska", że nie można podejmować żadnych decyzji bez Europy, ponieważ dotyczy to również nas - a Europa zawiodła pod każdym względem, począwszy od 2014 roku - cytuje wypowiedź Ławrowa kremlowska agencja.

Ławrow o roli Europy w negocjacjach pokojowych. "Zmarnowaliście szanse"

- Kiedy teraz mówią: "Nie ważcie się nic robić bez nas": mieliście swoje szanse, chłopaki, ale ich nie wykorzystaliście, po prostu je zmarnowaliście - oświadczył Ławrow.

Polityk odniósł się również do planu pokojowego, jaki dla Ukrainy zaproponowały Stany Zjednoczone. - Ci, którzy próbują zrozumieć przedłożone dokumenty, po pierwsze, celowo je ujawnili, aby wywołać szum w mediach, a ci, którzy kierują tym szumem, oczywiście nie ukrywają tego. Chcą podważyć wysiłki Donalda Trumpa, chcą zmienić ten plan na swój własny sposób - ocenił Ławrow.

ZOBACZ: "Osiągnięto porozumienie". Ukraina ogłasza sukces negocjacji ws. planu pokojowego

Oświadczył, że Rosja nie otrzymała projektu rozwiązania konfliktu "oficjalnymi kanałami". - Mamy to, ale nieoficjalnymi kanałami. Nie zostało nam to oficjalnie przekazane, ale jesteśmy gotowi, jak powiedział prezydent, omówić konkretne sformułowania. Ponieważ wiele kwestii wymaga wyjaśnienia. Jak dotąd nie otrzymaliśmy od naszych amerykańskich kolegów wersji wydarzeń, o której spekulują media - mówił Ławrow.



- Doceniamy stanowisko Stanów Zjednoczonych, które są jedynym zachodnim liderem, w przeciwieństwie do Londynu, Brukseli, Paryża i Berlina, który podjął inicjatywę znalezienia rozwiązania. Doceniamy to - oznajmił.

"Nie może być mowy". Ławrow wskazuje na Francję i Niemcy

Zdaniem rosyjskiego polityka Białoruś i Turcja mogą odegrać "rolę mediatorów" w rozwiązaniu konfliktu w Ukrainie. Według niego "nie może być mowy" o mediacji Francji czy Niemiec.

- Widzimy kraje, które mogą odegrać konstruktywną rolę mediatorów. Są to Białoruś i Turcja, o czym niedawno rozmawiał prezydent Rosji Władimir Putin z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem, który również jest zainteresowany pomocą w stworzeniu platformy. To nie my odrzuciliśmy platformę w Stambule, tylko Ukraińcy - mówił Ławrow.

- Proces miński to negocjacje między Rosją a Ukrainą, w których pośredniczyły Francja i Niemcy, jak im się wydawało. Teraz jakakolwiek mediacja Francji i Niemiec jest całkowicie wykluczona - powiedział Ławrow.

Polityk odniósł się również do rozmów w Abu Zabi, w których - według mediów - ma wziąć udział strona amerykańska i rosyjska, a z niektórych doniesień wynika, że także ukraińska.

- Mamy stałe kanały komunikacji z Amerykanami. Nie ukrywamy tego, ale nasza dyplomacja jest przyzwyczajona do profesjonalnej pracy. A profesjonalna dyplomacja oznacza nieujawnianie informacji do czasu osiągnięcia ostatecznego porozumienia - ocenił Ławrow.

- Mamy nadzieję, że kiedy Stany Zjednoczone uznają konsultacje z reżimem ukraińskim (tak Rosja nazywa rząd w Kijowie - red.) i Europejczykami za zakończone, poinformują nas o tym. Mamy nadzieję, że nastąpi to w dającej się przewidzieć przyszłości - oświadczył Ławrow.

Więcej informacji wkrótce

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni