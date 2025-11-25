Michał Koterski zawiadamia prokuraturę. "Wyciągniemy konsekwencje"

Michał Koterski, który w przeszłości zmagał się z uzależnieniami, poinformował, że prowadzona przez niego klinika Odwróceni padła ofiarą cyberataku. W poniedziałek wieczorem na profilu ośrodka na Instagramie pojawiło się oświadczenie, w którym aktor przekazał, że zaatakowano stronę internetową placówki. Pod komunikatem podpisał się sam Koterski.

Michał Koterski powiadomił o ataku na klinikę. "Celowe działanie"

"Chciałbym podsumować ostatnie zdarzenia, które miały miejsce w związku z działalnością internetową Michała Koterskiego oraz prowadzonego przez niego ośrodka leczenia uzależnień. W ostatnich dniach odnotowaliśmy kilka incydentów technicznych, które - analizując ich charakter oraz zbieżność czasową - mogą wskazywać na skoordynowane działania osób trzecich, mające na celu zaszkodzenie wizerunkowi i funkcjonowaniu usług online" - czytamy.

ZOBACZ: Groźby pod adresem prezydenta. Prokuratura ujawnia szczegóły

Jak dodano, "profil Michała Koterskiego został w ostatnim czasie zablokowany przez Instagram w związku z masowymi zgłoszeniami, które w krótkim czasie wpłynęły na platformę". "Mechanizm masowych raportów jest częstym sposobem nadużywania narzędzi moderacyjnych i może wskazywać na celowe działanie mające na celu doprowadzenie do automatycznej blokady profilu publicznego" - podano.

"Wyciągniemy konsekwencje prawne". Zawiadamiają prokuraturę

Czytamy, że "równolegle doszło także do blokady profilu kliniki powiązanej z Michałem Koterskim". "Również w tym przypadku przyczyną były masowe, najprawdopodobniej skoordynowane zgłoszenia. Dzięki szybkim działaniom udało się odzyskać dostęp do konta, niemniej sama blokada oraz sposób jej wywołania wskazują na celową próbę zaszkodzenia działalności kliniki" - dodano.

W oświadczeniu czytamy, że zdarzenia te mogą nie być przypadkowe. "Istnieją przesłanki, by przypuszczać, że mamy do czynienia z celową, skoordynowaną próbą zaszkodzenia działalności Michała Koterskiego i powiązanych z nim usług" - przekazano. Prawnicy Koterskiego przesłali pismo w tej sprawie m.in. do policyjnego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

ZOBACZ: Poruszająca akcja krakowskich służb. Uratowano uwięzioną sarnę

"Złożyliśmy z dniem dzisiejszym zawiadomienie do prokuratury zajmującej się cyberprzestępczością. Dokument załączamy do posta. Wynajęliśmy także agencję, która pomoże nam w ustaleniu sprawców tych ataków. Apelujemy o zaprzestanie tego typu działań na naszą szkodę oraz szkodę działalności Michała Koterskiego. Niezaprzestanie tych działań będzie wiązało się z wyciągnięciem konsekwencji prawnych" - ostrzegają autorzy komunikatu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni