Nieprzejezdne drogi i zasypane samochody, a w nich uwięzieni ludzie - tak wyglądała poniedziałkowa rzeczywistość. Na południu Podkarpacia, a szczególnie w gminach Osiek Jasielski i Nowy Żmigród.

ZOBACZ: Zima nad Polską w pełni. Wiadomo, co czeka nas w najbliższych dniach

W poniedziałek droga krajowa nr 993 na odcinku Nowy Żmigród-Gorlice była kompletnie zasypana i ugrzęzły w niej samochody, a strażacy musieli ratować stąd ludzi.

Podkarpacie. Dramatyczna sytuacja na drogach, zaspy uwięziły ludzi w pojazdach

- Na samym początku wyciągnęliśmy autobus, trzy samochody i jedną osobę, która pozostawiła samochód. Około 200 m dalej znaleźliśmy cztery samochody, ale one najpewniej się już wcześniej ewakuowały. Niektóre z tych pojazdów były zasypane nawet po sam dach - mówił w rozmowie z Polsat News Paweł Jurusik z OSP w Osieku Jasielskim.

Wczoraj na południu Podkarpacia szalały zawieje i zamiecie śnieżne. Wiatr wiał nawet z prędkością 90 km/h. Strażacy mówili, że z samochodów musieli wydobywać nawet dzieci w wieku sześciu miesięcy czy półtora roku. Gdyby nie ich pomoc, ci ludzie nie wydostali się na zewnątrz.

ZOBACZ: Atak zimy na Podkarpaciu. Zasypane miasta, domy bez prądu, pilne apele

Te sytuacje wydarzyły się pomimo apeli ze strony lokalnych władz, które przestrzegały mieszkańców przed niezwykle trudnymi warunkami i odradzały podróży. Cały czas na miejscu trwa walka z zaspami, które nie są pojedynczym zjawiskiem.

WIDEO: Podkarpacie zasypane. Ludzie uwięzieni w samochodach, strażacy w akcji

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



- Działamy cały czas, możemy co robimy. Na chwilę obecną drogi gminne są odcinkami zaspy, ale mieszkańcy mogą wyjechać. Na miejscu pracuje koparka, to wszystko będzie udrażniane - powiedział Marek Rączka, wójt gminy Osiek Jasielski.

To nie jedyny przypadek trudnych warunków. Takich dróg, które trzeba odśnieżać w gm. Osiek Jasielski jest więcej. Oprócz tego pojawia się niepewność, gdyż w prognozach dla tego regionu pojawiają się roztopy. Masa zalegającego śniegu, która szybko by się roztopiła, może spowodować lokalne podtopienia. Jeśli chodzi o dostęp do prądu - nadal 12 tys. mieszkańców Podkarpacia jest pozbawionych energii elektrycznej.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni