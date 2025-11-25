To jeszcze nieprawomocny finał toczącego się od 2018 roku procesu dotyczącego zarzutów nadużycia władzy przy obsadzaniu stanowisk w Najwyższej Izbie Kontroli. Sprawa ma swój początek 12 lat temu.

Kwiatkowski i Bury skazani w sprawie NIK

Akt oskarżenia został skierowany przez prokuraturę w sierpniu 2017 roku. Kwiatkowskiemu zarzucono cztery przestępstwa, m.in. nadużycia władzy w związku z postępowaniami konkursowymi na stanowiska dyrektora delegatury NIK w Łodzi, wicedyrektora delegatury w Rzeszowie i wicedyrektora departamentu środowiska Izby.

ZOBACZ: Krzysztof Kwiatkowski zaskoczył w programie. Pokazał zdjęcie "Wielkiego Bu"

Jan Bury został m.in. oskarżony o podżeganie do nadużycia władzy przy okazji konkursów na stanowiska dyrektora delegatury NIK w Rzeszowie i jego zastępcy.

Sąd uniewinnił Kwiatkowskiego od jednego z czterech zarzutów, a Burego uniewinnił od jednego z trzech zarzutów. Obaj byli obecni we wtorek w sądzie - zgodzili się na podawanie nazwisk.

W sprawie oskarżony był też b. wicedyrektor rzeszowskiej delegatury NIK Paweł A. Jemu również sąd wymierzył karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Kary wobec wszystkich oskarżonych zostały zawieszone na okres próby dwóch lat. Jednocześnie sąd wymierzył grzywny - Kwiatkowskiemu i Buremu po 50 tys. zł, zaś Pawłowi A. - 30 tys. zł.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Polityk PiS o działaniach Sikorskiego. "Powinniśmy wspierać ministra" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jp/wka / polsatnews.pl / PAP