"Podejrzani to dwóch mężczyzn w wieku 38 i 39 lat oraz dwie kobiety w wieku 31 i 40 lat" - przekazali śledczy. Choć łącznie w sprawie zatrzymano już osiem osób, nadal nie trafiono na ślad skradzionych z Luwru klejnotów.

Wcześniej prokuratura informowała, ze zatrzymani pochodzą z miasta Aubervilliers w podparyskim departamencie Sekwana-Saint-Denis lub tam zamieszkiwały. Mężczyznom postawiono zarzuty "zorganizowanego rozboju" i "udziału w spisku przestępczym".

Skok stulecia na Luwr. Wszyscy podejrzani w rękach policji

Cztery osoby zatrzymane wcześniej byli znani policji. Przed laty byli oni wielokrotnie karani za kradzieże. - Dwaj mężczyźni, którym postawiono zarzuty w związku z kradzieżą klejnotów z Luwru, byli zamieszani w sprawę z 2015 roku również dotyczącą kradzieży, za którą zostali skazani - przekazała prokurator Paryża Laure Beccuau.

Pierwszy z mężczyzn, w wieku 37 lat, ma na swoim koncie 11 wyroków, niemal wszystkie za kradzieże. Jednak są to przestępstwa, które zwykle nie są kojarzone z wysokimi kręgami przestępczości zorganizowanej - przekazała śledcza. Drugi z podejrzanych skazywany był 15 razy.

Trzeci podejrzany, który miał brał czynny udział we włamaniu do Luwru został zatrzymany pod koniec października na lotnisku Roissy. Mężczyzna planował ucieczkę do Algierii.

Co skradziono z Luwru? Łupem padły klejnoty koronne

Do napadu na Luwr doszło 19 października. Czterech mężczyzn przebranych za pracowników technicznych dostało się na jeden z balkonów muzeum z użyciem podnośnika. Sprawcy ukradli klejnoty koronne francuskich władców, łącznie osiem obiektów.

Dziewiąty, korona cesarzowej Eugenii, została przez sprawców porzucona podczas ucieczki i uszkodzona. "Odzyskamy dzieła, a sprawcy zostaną postawieni przed sądem" - zapowiadał w październiku prezydent Francji Emmanuel Macron.

