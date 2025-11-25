Jacek Czaputowicz w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Polska

Rozmówcą Bogdana Rymanowskiego we wtorkowym "Gościu Wydarzeń" będzie Jacek Czaputowicz, szef MSZ w rządzie Mateusza Morawieckiego. Wśród tematów negocjacje pokojowe wokół wojny Rosji z Ukrainą, a także kwestie bezpieczeństwa w Europie. Transmisja na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24 od 19:15.

Marcin Palade, socjolog polityki, siedzi w studiu telewizyjnym.
Polsat News
Jacek Czaputowicz w programie "Gość Wydarzeń"

W programie także rozmowa z Marcinem Palade, socjologiem polityki.

 

Poprzednie wydania "Gościa Wydarzeń" dostępne są tutaj.

 

WIDEO: "Znaleziono kabel". Nowe informacje prokuratury ws. dywersji na kolei
wka / polsatnews.pl / Polsat News
