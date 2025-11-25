Jacek Czaputowicz w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Polska
Rozmówcą Bogdana Rymanowskiego we wtorkowym "Gościu Wydarzeń" będzie Jacek Czaputowicz, szef MSZ w rządzie Mateusza Morawieckiego. Wśród tematów negocjacje pokojowe wokół wojny Rosji z Ukrainą, a także kwestie bezpieczeństwa w Europie. Transmisja na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24 od 19:15.
Jacek Czaputowicz w programie "Gość Wydarzeń"
W programie także rozmowa z Marcinem Palade, socjologiem polityki.
Poprzednie wydania "Gościa Wydarzeń" dostępne są tutaj.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej