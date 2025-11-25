W pożarze domu jednorodzinnego w Zambrowie zginęły dwie osoby: 54-letnia Irena Rupińska oraz jej dwuletni wnuczek. Dwóch mężczyzn przebywających w trakcie pożaru w budynku zostało przewiezionych do szpitala.

- W rogu pokoju stało urządzenie elektryczne, które całkowicie się stopiło, więc możemy zakładać, że to ono było zarzewiem ognia. Prawdopodobnie był to nawilżacz powietrza - przekazała prokurator Katarzyna Wankiewicz portalowi WP.

Jak dodała śledcza, drzwi od pomieszczenia były zamknięte, a babcia z wnuczkiem spali w środku. - W tym samym budynku przebywała reszta rodziny, która w pewnym momencie zorientowała się, co się dzieje - podkreśliła Katarzyna Wankiewicz.

Irena Rupińska nie żyje. Zginęła w pożarze razem z wnuczkiem

W poniedziałek informację o śmierci Ireny Rupińskiej i jej wnuczka przekazały władze gminy Szumowo. "Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o odejściu pani Ireny Rupińskiej i jej kochanego wnuczka. Składamy rodzinie i bliskim serdeczne wyrazy współczucia" - czytamy.

Jak dodał wójt Andrzej Pskiet i przewodnicząca rady gminy Ewelina Mieczkowska, "w tych trudnych chwilach życzmy państwu siły, spokoju i wzajemnego wsparcia".

Oświadczenie wydała też firma ZPK Rupińscy. "Odeszli pozostawiając nas w wielkim smutku" - przekazały jej władze, informując przy tym o życzeniu rodziny, aby zamiast kwiatów ofiarować datki na leczenie Antosia Krupiennika chorującego na zespół Aperta.

Kondolencje złożyli także członkowie OSP w Szumowie, gdzie zmarła była honorową druhną. "Nasze drogi przecinały się wielokrotnie. Nigdy nie odmawiałaś pomocy. Darzyłaś swoich strażaków sympatią, jakiej nie doświadczyliśmy od nikogo innego. Twoje honorowe członkostwo w naszej straży było Honorem dla Nas. Dziękujemy" - przekazali strażacy ochotnicy.

Irena Rupińska była na liście najbogatszych Polaków

Irena Rupińska wraz z mężem prowadziła przedsiębiorstwo ZPK Rupińscy produkującego kruszyw budowlane i drogowe. W skład grupy ZPK wchodzi wytwarzające kostkę brukową przedsiębiorstwo Natrix.

W 2016 i 2017 roku Rupińscy znaleźli się na liście 100 najbogatszych Polaków opublikowanej przez magazyn "Forbes". Ich majątek szacowany był wówczas na ponad pół miliarda złotych.

