W poniedziałek kierownictwo firmy Valeo Chrzanów podjęło decyzję, aby do transportu wyprodukowanych towarów poza zakład wykorzystać śmigłowce. Była to odpowiedź na strajk pracowników, którzy zablokowali drogowy wyjazd z terenu Valeo. Dzień później jeden z ładunków przenoszonych przez helikopter zerwał się i spadł na niezamieszkany teren leśny nieopodal zakładów.

Przed takim scenariuszem ostrzegali wcześniej mieszkańcy. "Widzę, jak helikopter leci dosłownie nad moim dachem i niesie jakiś ogromny kontener. Wszystko się trzęsło, człowiek tylko myślał, że to się urwie" - cytuje jednego z mieszkańców serwis Chrzanów Nasze Miasto.

Chrzanów, strajk w Valeo. W użyciu śmigłowce, doszło do przepychanek

W zniszczonym ładunku znajdowały się wyprodukowane w Chrzanowie lampy samochodowe, które miały trafić do punktu przeładunkowego w gminie Trzebinia. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Fabryka w Chrzanowie należąca do francuskiej firmy Valeo produkuje części samochodowe. W Polsce do koncernu należą jeszcze dwa zakłady: w małopolskiej Skawinie i na terenie Czechowic-Dziedzic w województwie śląskim. Pracownicy Valeo Chrzanów domagają się poprawy warunków pracy i podwyżek.

"Znaczna część pracowników produkcyjnych, w tym osoby z wieloletnim, nawet 10-letnim stażem, otrzymuje wynagrodzenie niewiele przekraczające poziom najniższej krajowej. Na koniec roku, za realizację celów, dla kadry zarządzającej znalazły się pieniądze na wysokie premie, ale dla nas już nie" - czytamy w oświadczeniu związkowców.

Strajk w Valeo. Czego domagają się protestujący?

Wśród postulatów pracowników są podwyżki o wysokości 1000 zł brutto oraz zwiększenie dodatku za pracę w systemie czterobrygadowym. "Widać wzmożone zlecanie pracy tzw. taniej sile roboczej z Afryki i Azji, co w naszej ocenie stanowi próbę trwałego obniżenia standardów płacowych w zakładzie" - ostrzegają pracownicy.

W poniedziałek przed bramą zakładów doszło do przepychanek pomiędzy strajkującymi a grupą pracowników biurowych, których kierownictwo po rozpoczęciu strajku skierowało do pracy na produkcji. Pracownicy biurowi domagali się od strajkujących powrotu do pracy.

