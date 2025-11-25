"Ożyła" tuż przed kremacją. 65-latka zszokowała rodzinę
Do niecodziennego zdarzenia doszło w jednej ze świątyń w Tajlandii. 65-letnia Tajka uznana za zmarłą ocknęła się w trumnie tuż przed kremacją. Lekarze stwierdzili skrajną hipoglikemię, czyi stan, w którym poziom cukru we krwi spada do niebezpiecznie niskiego poziomu. Właśnie dlatego uznano, że kobieta zmarła. 65-latka jest obecnie w stanie stabilnym i pozostaje pod opieką lekarzy.
Do zdarzenia doszło w niedzielę w świątyni Wat Rat Prakhong Tham w prowincji Nonthaburi. Jak poinformował jej opat i skarbnik, Pairat Sudthup, brat 65-latki przywiózł ją z oddalonej o 500 km prowincji Phitsanulok. W trakcie omawiania procedur z trumny dobiegł cichy stukot.
- Byłem trochę zaskoczony, więc poprosiłem o otwarcie trumny i wszyscy byli w szoku - powiedział Pairat. - Zobaczyłem, jak lekko otwiera oczy i puka w bok trumny - dodał.
Według relacji brata, jego siostra od dwóch lat była obłożnie chora. Dwa dni wcześniej jej stan gwałtownie się pogorszył, przestała reagować i sprawiała wrażenie, jakby nie oddychała. Mężczyzna umieścił ją w trumnie i próbował spełnić jej wolę dotyczącą donacji organów w jednym ze szpitali w stolicy kraju, Bangkoku.
Tajlandia. Kobieta uznana za zmarłą przebudziła się w trumnie
Jak podają media, personel szpitala odmówił przyjęcia ciała z powodu braku aktu zgonu. Ze względu na upływ czasu i brak utrwalenia ciała formalinami, mężczyzna zdecydował się na kremację siostry w lokalnej świątyni.
Kobieta zaczęła dawać oznaki życia, gdy personel krematorium wyjaśniał mężczyźnie, w jaki sposób może uzyskać akt zgonu, niezbędny do przeprowadzenia ceremonii.
Po otwarciu trumny, kobietę natychmiast przewieziono do szpitala, gdzie lekarze potwierdzili, że nie doszło do zatrzymania krążenia ani oddechu. Diagnoza wykazała skrajną hipoglikemię. Kobieta została poddana leczeniu, a jej stan jest stabilny i pozostaje ona pod obserwacją medyczną. Opat świątyni zadeklarował, że pokryje koszty jej hospitalizacji.
