Jak podał szwedzki serwis Dagens Nyheter, siły zbrojne Szwecji przedstawiły raport, w którym oceniły, że Rosja może pozostawać w niebezpiecznej aktywności bojowej jeszcze przez co najmniej cztery lata. W dokumencie zarekomendowano rządowi kierunek, w jakim powinien pójść rozwój potencjału obronnego kraju.

Do zalecanych inwestycji obronnych należą "rakiety dalekiego zasięgu, więcej systemów obrony powietrznej oraz satelity szpiegowskie". Te ostatnie mogą pomóc zapewnić łączność między jednostkami w czasach kryzysu oraz dostarczać szczegółowe mapy obrazujące ruch wrogich wojsk.

Szwecja szykuje się do obrony kraju. Raport sił zbrojnych

Budżet obronny Szwecji ma wzrosnąć ze 148 miliardów koron szwedzkich do ponad 200 miliardów za pięć lat. Siły zbrojne przedstawiły rządowi swoje rozważania, aby Szwecja mogła sprostać wymaganiom NATO i rosnącemu zagrożeniu - podał serwis DN.

- Dostrzegamy ryzyko, że Rosja będzie kontynuować ekspansję niezależnie od wydarzeń w Ukrainie - powiedział generał Carl-Johan Edstrom, szef Sztabu Obrony.

W wypowiedzi dla nadawcy publicznego SVT oficer wyjaśnił, że pociski o zasięgu do 2 tys. km mogą zostać użyte, jeśli Rosja zaatakuje NATO i uruchomiony zostanie artykuł 5., czyli mówiący o wzajemnej obronie. Nie wykluczył, że szwedzcy żołnierze mogą zostać rozmieszczeni przy granicy w większej liczbie.

Kontrola Morza Bałtyckiego kluczowa dla utrzymania bezpieczeństwa?

Szwedzkie wojsko powinno również zwiększyć swoje zdolności do walki w Finlandii oraz krajach bałtyckich, m.in. poprzez udoskonalenie technik dronowych oraz posiadanie odpowiednich zapasów amunicji - wskazano w opracowaniu.

Jeden z rozdziałów raportu poświęcono też potrzebie kontrolowania Morza Bałtyckiego przez Szwecję , co jest ważne - jak podkreślono - również dla NATO. Uznano, że wymaga to wzmocnienia systemów wsparcia dowodzenia. Inna pożądana zdolność to pozyskiwanie informacji wywiadowczych za pomocą samolotów wczesnego ostrzegania Globaleye.

Raport sił zbrojnych Szwecji został zamówiony we wrześniu przez rząd w Sztokholmie. Politycy chcieli dowiedzieć się, w jaki sposób najlepiej wydatkować zwiększone nakłady na obronność. Dokument ma być podstawą decyzji o wyborze rodzajów uzbrojenia.

