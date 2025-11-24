Rozpoczęta w niedzielę pierwsza faza negocjacji w sprawie planu pokojowego została zakończona. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w sieci, że oczekuje pełnego raportu z rozmów po powrocie delegacji do Kijowa. "Na jego podstawie określimy kolejne kroki i terminy. Będziemy kontynuować koordynację z Europą i innymi partnerami na całym świecie" - napisał na platformie X.

Po spotkaniu amerykańskich dyplomatów z ukraińskim zespołem sekretarz stanu USA Marco Rubio określił je mianem bardzo udanego. Jak dodał, nadal trwają prace nad zmianami w planie pokojowym, a pozostałe do omówienia kwestie nie są nienaruszalne.

Głos w sprawie zabrał też Donald Trump. "Czy to naprawdę możliwe, że w rozmowach pokojowych między Rosją a Ukrainą poczyniono duże postępy? Nie wierz, dopóki nie zobaczysz, ale coś dobrego może się wydarzyć" - napisał w poniedziałek prezydent USA na platformie Truth Social.

Plan pokojowy USA. Są zmiany, doradca Putina skomentował negocjacje

Dziennik "The Guardian", powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, podał, że Ukraina "znacząco zmieniła" plan pokojowy, usuwając z niego niektóre rosyjskie żądania. Podkreślono przy tym, że takiego porozumienia nie da się osiągnąć szybko. Plan - jak przekazała gazeta - został zredukowany do 19 punktów.

Doradca Władimira Putina ds. polityki międzynarodowej Jurij Uszakow powiedział w poniedziałek po południu, że "plan europejski, na pierwszy rzut oka, jest całkowicie niekonstruktywny i nie przynosi korzyści Rosji" - podała agencja Reutera.

Jak poinformowała z kolei agencja Anadolu, Uszakow stwierdził, iż obecnie nie odbywają się żadne rozmowy między Moskwą a Waszyngtonem w tej sprawie. - Spodziewam się, że USA wkrótce skontaktują się z Rosją, aby osobiście omówić szczegóły, ale nie ma żadnych konkretnych porozumień - dodał.

Wcześniej tego dnia rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odmówił komentarza do bieżących wydarzeń. Jak jednak ocenił, w tym tygodniu szanse na spotkanie rosyjskich dyplomatów z przedstawicielami amerykańskiej administracji są niewielkie.

Jak zakończyć wojnę? Gwarancja bezpieczeństwa dla Ukrainy priorytetowa

Zmodyfikowany przez delegację Unii Europejskiej plan pokojowy ws. wojny w Ukrainie ma - według Reutera - modyfikować zapis odnośnie reedukacji ukraińskiej armii. Zakłada także gwarancję bezpieczeństwa pobodną do zapisów art. 5. NATO.

- Jest mało powodów do hurraoptymizmu. Wszyscy będziemy wspierali proces, w którym, daj Bóg, pojawia się szansa na zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej, a przynajmniej jej zawieszenie - ogłosił w poniedziałek premier Donald Tusk, który przebywa w Angoli na szczycie UE - Unia Afrykańska.

Szef polskiego rządu stwierdził, że część propozycji jest nie do zaakceptowania, a samo porozumienie Rosji z Ukrainą nie może godzić w bezpieczeństwo Polski i Europy. W tym kontekście pokreślił, że "upadek Ukrainy oznacza bezpośrednie zagrożenie dla Polski".

Odnosząc się natomiast do punktu w planie, który mógł sugerować, że w Polsce będą stacjonowały myśliwce NATO, ale bez wojska lądowego, premier ocenił, że był to raczej punkt widzenia Rosji. - Jest manipulacją czy pewną pułapką. Nikt się nie da w to wciągnąć. Tego punktu już nie ma - zapewnił.

