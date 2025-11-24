Sprawa Stefana Wilmonta, który 13 stycznia 2019 roku zamordował ówczesnego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, ostatecznie dobiegła końca - wynika z informacji Radia Gdańsk. Mężczyzna nie złożył kasacji do Sądu Najwyższego we wskazanym terminie, co oznacza, że nie przysługuje mu już prawo odwołania od wyroku, który zapadł w na początku ubiegłego roku.

ZOBACZ: Sznur pociągów i poważne utrudnienia. Kolej sparaliżowana na Pomorzu

23 stycznia 2024 roku gdański Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji. Za zamach na Adamowicza Wilmont został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Zmieniono wówczas uzasadnienie nieprawomocnego wyroku w pierwszej instancji, uznając, że prezydent Gdańska nie był przypadkową ofiarą oskarżonego.

Zamach na Pawła Adamowicza. Stefan Wilmont nie złożył kasacji

Nie było do końca jasne, czy sprawa Wilmonta zakończy się w Sądzie Najwyższym. Po usłyszeniu werdyktu skazującego zamienił on obrońcę z urzędu na adwokata z wyboru. O pisemne uzasadnienie wyroku, konieczne do złożenia kasacji, wystąpił jego początkowy obrońca. Nowy adwokat tego nie zrobił, a sąd nie miał obowiązku dostarczać mu odpowiedzi na wniosek poprzednika.

ZOBACZ: Autobusy zajechały mu drogę. Obywatelskie zatrzymanie w Gdańsku

Termin na złożenie kasacji minął, natomiast próby adwokata Wilmonta o przywrócenie terminu okazały się bezskuteczne. Oznacza to, że sprawa dobiegła końca. Jej bieg mogłoby teraz zmienić jedynie ujawnienie nowych, istotnych okoliczności.

- Wniosek obrońcy skazanego Stefana W. z dnia 5 grudnia 2024 roku w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia kasacji od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2024 r. został uznany za bezskuteczny. Wniosek taki został natomiast złożony przez obrońcę po upływie terminu. Przewodniczący II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku odmówił przyjęcia kasacji przez obrońcę skazanego, albowiem została wniesiona po terminie - wyjaśniła Anna Kanabaj-Michniewicz z Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Zamach na Pawła Adamowicza. Stefan Wilmont zaatakował go na finale WOŚP

Do zabójstwa Pawła Adamowicza doszło 13 stycznia 2019 roku w Gdańsku podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ówczesny prezydent miasta wyszedł na scenę, gdzie został trzykrotnie raniony nożem przez 27-letniego wówczas Stefana Wilmonta. Mężczyzna wtargnął na podest podczas zwyczajowego pokazu zimnych ogni - zwanego potocznie odpalaniem "Światełka z nieba" - i zaatakował Adamowicza na oczach uczestników oraz telewidzów.

ZOBACZ: Zabił żonę i córki, sąd uchylił wyrok. Jest reakcja Żurka

Po tym wydarzeniu Wilmont został obezwładniony przez pracownika technicznego, a następnie przekazany ochroniarzom zabezpieczającym imprezę, którzy oddali go w ręce funkcjonariuszy policji. Adamowicz zmarł 14 stycznia po południu wskutek odniesionych obrażeń, a dzień jego śmierci został ogłoszony dniem żałoby narodowej.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni