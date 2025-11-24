W poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Bogdan Rymanowski porozmawia z nowo wybranym marszałkiem Sejmu, liderem Nowej Lewicy Włodzimierzem Czarzastym. Transmisja od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.