Pogoda na początku tygodnia nieco się uspokoi i śnieżyce podobne do tych z weekendu już nam nie grożą. Nie oznacza to jednak, że będzie spokojnie. Śnieg padać będzie przez kolejne dni, w nocy nie odpuści też siarczysty mróz. Z czasem jednak zamiast śniegu zacznie padać deszcz i aura znowu stanie się bardziej jesienna - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Śnieg wymiesza się z deszczem. Pogoda powoli się zmieni

Po zimowym weekendzie, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski, w poniedziałek znowu będzie biało. W wielu miejscach kraju popada śnieg, jednak nie tak intensywnie jak we wcześniejszych dniach.

Biały puch ma szansę dłużej poleżeć, ponieważ dzień będzie chłodny, zwłaszcza na północy kraju. Tam w ciągu dnia panować będzie lekki mróz, a miejscami na Podlasiu będą -2 stopnie. Najcieplej będzie na Podkarpaciu: lokalnie do 3 stopni. Wysoko w górach silny wiatr, w Karpatach osiągający w porywach do 110 km/h, może powodować zamiecie śnieżne.



Wtorek również będzie pochmurny i śnieżny w większości regionów. Na południu jednak opady przekształcą się w deszcz ze śniegiem i deszcz. Lokalnie może on zamarzać i powodować gołoledź, więc na drogach i chodnikach może się zrobić ślisko i niebezpiecznie. Najmocniej deszcz popada na Śląsku: tam suma opadów sięgnie 10 litrów wody na metr kwadratowy.



Wysoko w górach cały czas będzie biało, a w Tatrach pokrywa śnieżna zwiększy się o około 5 cm. Zacznie się jednak ocieplać i możliwe, że w praktycznie całym kraju temperatury mogą być dodatnie. Jedynie na północnym wschodzie będzie koło zera, w centrum będą 2 stopnie, zaś na południowym wschodzie nawet 6 st. C. Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, choć w górach znów mocniej powieje.

Noce wciąż mroźne. Na termometrach będzie -8 stopni

W połowie tygodnia jesień mocniej zaznaczy swoją obecność. Cały czas na niebie będzie sporo chmur, choć na zachodzie bardziej się przejaśni. W pozostałych miejscach trzeba się liczyć z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem, a na północnym zachodzie i wschodnich krańcach Polski popada sam deszcz.

WXCHARTS W połowie tygodnia opady deszczu stopniowo zaczną zastępować opady samego śniegu

Ponieważ w nocy wciąż panować będzie kilkustopniowy mróz, grunt będzie zmarznięty i po opadach trzeba się liczyć z możliwą gołoledzią. w wielu miejscach.

W środę temperatury w ciągu dnia będą zbliżone do tych z wtorku i wyniosą od zera na południu i północnym wschodzie do około 4-5 na zachodzie oraz nad morzem. Podobnych wartości możemy się spodziewać w czwartek. Cały czas wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pod koniec tygodnia pogoda zrobi się bardziej wyżowa, co oznacza wyraźne uspokojenie, lecz jednocześnie zimniejsze noce. Po zmroku w czwartek na północnym wschodzie nadejdą mrozy sięgające -8 stopni, a w centrum kraju sięgną one -4 st. C.



W piątek za dnia aura się poprawi, a deszczowo będzie przede wszystkim na północnym zachodzie W pozostałych miejscach powinno być w dość pogodnie i spokojnie, przeważnie bez opadów. Najcieplej będzie na Wybrzeżu i zachodzie: do 5 stopni Celsjusza. Tylko nad morzem powieje nieco mocniej, w pozostałych miejscach wiatr będzie słaby przez cały dzień.

WXCHARTS W drugiej połowie tygodnia pogoda się uspokoi i za dnia będzie nieco cieplej, jednak w nocy wciąż trzeba się liczyć z lokalnym silnym mrozem

Pogoda spokojniejsza, ale na drogach wciąż niebezpiecznie

Koniec tygodnia przyniesie kolejny zwrot w pogodzie. W sobotę w miarę spokojnie będzie jeszcze na południu, w centrum i na wschodzie, jednak na zachodzie i północy trzeba się liczyć z mocniejszymi opadami deszczu, które najbardziej mogą się dać we znaki mieszkańcom Pomorza.

W pierwszej połowie weekendu będzie od minus dwóch stopni na północnym wschodzie, około jednego stopnia powyżej zera w centrum do sześciu na północnym zachodzie. W niedzielę w ciągu dnia będzie podobnie.

Druga połowa weekendu upływnie pod znakiem zachmurzenia z większymi przejaśnieniami. Miejscami na północy wrócą przelotne opady deszczu, które lokalnie mogą powodować gołoledź.

Ostatnie noce tygodnia będą mroźne i nieprzyjemne, z temperaturami spadającymi do około -7 st. C na południu, a w centrum do -5 stopni. W nocy z soboty na niedzielę mroźnie będzie lokalnie na wschodzie, zaś w pozostałych miejscach przeważnie temperatury będą dodatnie. Przez cały weekend wiatr będzie słaby i nie powinien znacząco obniżać temperatury odczuwalnej.

Jakub Wojciechowski / polsatnews.pl