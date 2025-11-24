Na trasie S8 w miejscowości Chojny pod Wieruszowem, w województwie łódzkim w poniedziałek około godz. 6:30 doszło do wypadku. Na drodze w kierunku Wrocławia zderzył się dwie ciężarówki i dwa samochody dostawcze.

Wypadek na S8. Nie żyją cztery osoby

Pierwsza informacja jaką otrzymały służby dotyczyła pożaru ciężarówki. - Niestety po kilkunastu minutach wpłynęła kolejna informacja, z której wynikało, że doszło do wypadku drogowego - powiedział Polsat News st.asp. Piotr Siemicki z KPP w Wieruszowie.

- Jak ustalili policjanci, kierujący pojazdem typu bus z niewyjaśnionych przyczyn wjechał na stojące w korku na prawym pasie ruchu pojazdy - mówił.

To właśnie kierowca i pasażerowie tego busa ponieśli śmierć. - Mimo podjętej resuscytacji w wypadku zginęły cztery osoby. Jest też jeden ranny. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, interweniowały dwa zespoły ratownictwa medycznego, trzy zespoły straży pożarnej i trzy strażaków ochotników - poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Łódzkiem bryg. Jędrzej Pawlak.

Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala.

Wieruszów. Na wysokości miejscowości Chojny droga zablokowana

Na miejscu zdarzenia pracują służby. Droga S8 w kierunku Wrocławia i węzeł Złoczew są zablokowane. Przygotowywane są objazdy przez drogę krajową nr 45.

Okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratora wyjaśnia policja.

