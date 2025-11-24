Sznur pociągów i poważne utrudnienia. Kolej sparaliżowana na Pomorzu

Jak informuje "Dziennik Bałtycki", w poniedziałek przed 13:00 na dworcu PKP Gdańsk Główny służby postawiono w stan najwyższej gotowości. Patrolujący teren policjanci na jednym z peronów zauważyli bowiem pozostawiony bez opieki pakunek. Rozpoczęła się procedura zabezpieczania miejsca pod kątem alarmu bombowego.

Gdańsk. Paraliż na kolei przez fałszywy alarm. Opóźnienia na ponad 120 minut

W związku z potencjalnym zagrożeniem ewakuowano pasażerów z peronów 1 i 2, a także wezwano policyjnych pirotechników. Na miejsce przetransportowano specjalnego robota, wykorzystywanego do przenoszenia niebezpiecznych przedmiotów. Ostatecznie okazało się, iż torba nie stanowi zagrożenia, a w środku były rzeczy osobiste.

W związku z zagrożeniem ruch pociągów w rejonie stacji Gdańsk Główny został wstrzymany, a to spowodowało poważne utrudnienia w kursowaniu kolei nie tylko na terenie Trójmiasta, lecz i niemałej części województwa pomorskiego - niektóre składy zatrzymały się przed stacjami, a pasażerowie utknęli w wagonach.

Trójmiasto.pl relacjonowało, iż kolejka pociągów, które nie mogły wjechać na tory w Trójmieście, rozciągnęła się aż do Malborka. Niektóre nie zmieściły się na stacji w Tczewie, gdzie zabrakło wolnych krawędzi peronowych. Planowy ruch na kolei jest stopniowo przywracany, lecz podróżni nadal muszą liczyć się z utrudnieniami.

Opóźnienia pociągów po akcji służb w Gdańsku. A w Warszawie awaria

Po godz. 17:00 w poniedziałek o ponad dwie godziny opóźnione były niektóre składy Polregio kursujące przez Gdańsk, Gdynię czy Sopot. Z kolei pociąg PKP Intercity IC "Hutnik" z Gdyni do Bielska-Białej notował 122 minuty spóźnienia, IC "Baltic Express" nr 264/​65004 z Pragi do Gdyni - 98 minut, a IC "Słowiniec" relacji Gdynia - Łódź spóźniał się 91 minut.

Co więcej, pociągi trójmiejskiej Szybkiej Kolei Miejskiej skierowano na inne niż zwykle tory. Wstrzymano też ruch na odcinku Gdańsk Główny – Gdańsk Śródmieście – Gdańsk Główny, a ZTM Gdańsk wprowadził tymczasowe honorowanie biletów kolejowych. Uruchomiono dodatkowo honorowanie biletów Polregio w komunikacji ZTM na odcinku Sopot – Pruszcz Gdański.

Na to wszystko nałożyły się problemy na Warszawskim Węźle Kolejowym - około 13:00 stołeczny Dworzec Śródmieście został sparaliżowany przez awarię pociągu SKM do Sulejówka Miłosny, który utkwił w tunelu na torze w kierunku wschodnim. Opóźnienia z tego względu sięgały od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.

