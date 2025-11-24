Samochód wjechał w pieszych. Dramatyczne sceny na ulicach Tokio

Samochód wjechał w grupę pieszych w Tokio. Według tamtejszych mediów poszkodowanych zostało kilkanaście osób, w tym dwie nie dawały oznak życia. Służby zatrzymały mężczyznę, który miał prowadzić pojazd.

Uszkodzony biały samochód osobowy po wypadku na tle ulicy w Tokio.
PAP/EPA/JIJI PRESS
Tokio. Samochód wjechał w grupę ludzi, kilkanaście osób poszkodowanych

Do zdarzenia doszło około godz. 12:40 czasu lokalnego w tokijskiej dzielnicy Adachi. Samochód osobowy wjechał w grupę ludzi

 

"Dwie osoby nie dają oznak życia, kilkoro jest rannych, zniszczeniu uległo kilka aut" - przekazaływały służby ratownicze, cytowany przez agencję Kyodo. 

Japonia. Auto wjechało w pieszych w Tokio. Kilkanaście osób rannych

Policja zatrzymała kierowcę, który usiłował zbiec z miejsca wypadku. Pojazd, którym poruszał się zatrzymany, był skradziony - poinformowała agencja, powołując się na źródła w wydziale dochodzeniowym. 

 

Jak podają media, samochód został skradziony z pobliskiego salonu

 

ZOBACZ: Wypadek w Berlinie. Kierowca z impetem wjechał w tłum ludzi

 

Później serwis telewizji Asahi podał, że w zdarzeniu poszkodowanych zostało 13 osób. Dwie z nich po przyjeździe służby nie dawały oznak życia. To mężczyzna około 80 lat i 20-letnia kobieta. Serwis news.ntv.co.jp poinformował, że oboje są w stanie krytycznym

 

Policja bada okoliczności zdarzenia. 

 

Artur Pokorski / polsatnews.pl / PAP
