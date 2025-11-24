Samochód wjechał w pieszych. Dramatyczne sceny na ulicach Tokio

Do zdarzenia doszło około godz. 12:40 czasu lokalnego w tokijskiej dzielnicy Adachi. Samochód osobowy wjechał w grupę ludzi.

"Dwie osoby nie dają oznak życia, kilkoro jest rannych, zniszczeniu uległo kilka aut" - przekazaływały służby ratownicze, cytowany przez agencję Kyodo.

Japonia. Auto wjechało w pieszych w Tokio. Kilkanaście osób rannych

Policja zatrzymała kierowcę, który usiłował zbiec z miejsca wypadku. Pojazd, którym poruszał się zatrzymany, był skradziony - poinformowała agencja, powołując się na źródła w wydziale dochodzeniowym.

Jak podają media, samochód został skradziony z pobliskiego salonu.

ZOBACZ: Wypadek w Berlinie. Kierowca z impetem wjechał w tłum ludzi

Później serwis telewizji Asahi podał, że w zdarzeniu poszkodowanych zostało 13 osób. Dwie z nich po przyjeździe służby nie dawały oznak życia. To mężczyzna około 80 lat i 20-letnia kobieta. Serwis news.ntv.co.jp poinformował, że oboje są w stanie krytycznym.

Policja bada okoliczności zdarzenia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni