Rumuni biegli po płycie lotniska w Niemczech. Błagali pilota, aby ich wpuścił
Przegapili ostatnie wezwanie na pokład, a gdy zorientowali się, że jest za późno, aby wejść do samolotu, sforsowali drzwi i wbiegli na płytę niemieckiego lotniska. Dwóch Rumunów, narażając swoje zdrowie i życie, dobiegło do szykującej się do startu maszyny i próbowało przekonać pilota, aby wpuścił ich do środka. Na marne jednak, a co więcej - na mężczyzn czekają teraz niemałe kłopoty.
Do zdarzenia doszło piątek wieczorem. "Bild" poinformował, że na płytę lotniska Kolonia/Bonn wybiegło dwóch spóźnionych na lot pasażerów. Byli to obywatele Rumunii, którzy nie zdążyli na samolot Wizz Air do Bukaresztu.
Jak przekazała policja, mężczyźni przegapili ostatnie wezwanie na pokład. Chcąc jednak polecieć, rozbili szybę wyjścia awaryjnego, aby otworzyć drzwi bezpieczeństwa i wybiegli na płytę lotniska. Następnie próbowali pieszo gonić Airbusa A321.
Niemiecka gazeta poinformowała, iż w momencie incydentu silniki maszyny już pracowały, przez co mogło dość do tragedii. Szczęśliwie nikomu jednak nic się nie stało.
Niemcy. Spóźnieni pasażerowie próbowali gonić samolot
Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, jak mężczyźni biegli za samolotem przygotowującym się do startu. Następnie stanęli pod maszyną i gestykulując, próbowali przekonać pilota, by ten otworzył im jednak drzwi i wpuścił ich do środka.
Ostatecznie Rumunów zatrzymano przez pracowników portu lotniczego. Jak przekazały służby, wniesiono oskarżenie o wtargnięcie na teren niedostępny dla osób postronnych. W tle jest możliwe złamanie ustawy o bezpieczeństwie lotniczym.
