Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował o wycofaniu z obrotu jednej z partii mąki jaglanej z powodu wykrycia przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pestycydu - chlorpiryfosu. Substancja ta, zgodnie z oceną ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, nawet przy niewielkim przekroczeniu normy może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Wycofanie dotyczy mąki jaglanej w opakowaniach 1 kg, 5 kg i 25 kg o następujących danych partii:

Numer partii : 06 2025

: 06 2025 Termin przydatności: 06.2026

Dystrybutorem produktu jest firma "TAR-GROCH-FIL" Spółka Jawna z siedzibą w Filipowicach (woj. małopolskie).

GIS wycofuje mąkę ze sklepów. Zawiera groźny pestycyd

Po otrzymaniu informacji o stwierdzonym zagrożeniu dystrybutor rozpoczął natychmiastową procedurę wycofania wskazanej partii z rynku. Firma, we współpracy z producentem mąki, prowadzi obecnie działania mające na celu ustalenie przyczyny zanieczyszczenia. Proces wycofywania jest monitorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

GIS wyraźnie podkreśla, że nie należy spożywać produktu z partii wskazanej w komunikacie. Osoby, które zakupiły mąkę z tej serii, powinny zwrócić ją do miejsca zakupu lub zutylizować.

Chlorpiryfos to pestycyd, który w Unii Europejskiej został wycofany z użycia ze względu na udowodnione ryzyko toksycznego działania, w tym wpływu na układ nerwowy.

