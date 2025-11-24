Rodzaj mąki pilnie znika ze sklepów. GIS: W środku groźna substancja

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed partią mąki jaglanej, w której wykryto przekroczenie norm pestycydu chlorpiryfosu. Artykuł został natychmiast wycofany ze sklepów. Jak podkreślono, produkt może stawić zagrożenie dla zdrowia i nie należy go spożywać.

Zdjęcie przedstawia regały sklepowe z produktami spożywczymi, w tym nabiałem.
Główny Inspektorat Sanitarny wycofuje z obrotu mąkę jaglaną z powodu wykrycia pestycydu

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował o wycofaniu z obrotu jednej z partii mąki jaglanej z powodu wykrycia przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pestycydu - chlorpiryfosu. Substancja ta, zgodnie z oceną ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, nawet przy niewielkim przekroczeniu normy może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

 

Wycofanie dotyczy mąki jaglanej w opakowaniach 1 kg, 5 kg i 25 kg o następujących danych partii: 

  • Numer partii: 06 2025
  • Termin przydatności: 06.2026

Dystrybutorem produktu jest firma "TAR-GROCH-FIL" Spółka Jawna z siedzibą w Filipowicach (woj. małopolskie).

GIS wycofuje mąkę ze sklepów. Zawiera groźny pestycyd

Po otrzymaniu informacji o stwierdzonym zagrożeniu dystrybutor rozpoczął natychmiastową procedurę wycofania wskazanej partii z rynku. Firma, we współpracy z producentem mąki, prowadzi obecnie działania mające na celu ustalenie przyczyny zanieczyszczenia. Proces wycofywania jest monitorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

ZOBACZ: Seria ostrzeżeń GIS. Jeden z produktów szczególnie niebezpieczny

 

GIS wyraźnie podkreśla, że nie należy spożywać produktu z partii wskazanej w komunikacie. Osoby, które zakupiły mąkę z tej serii, powinny zwrócić ją do miejsca zakupu lub zutylizować.

 

Chlorpiryfos to pestycyd, który w Unii Europejskiej został wycofany z użycia ze względu na udowodnione ryzyko toksycznego działania, w tym wpływu na układ nerwowy.

 

