Sikorski wezwał ambasadora Izraela do MSZ

Radosław Sikorski poinformował w mediach społecznościowych, że wezwał ambasadora Izraela w Polsce do Ministerstwa Spraw Zagranicznych ws. niedzielnego wpisu Instytutu Jad Waszem. Chodzi o post, w którym zasugerowano, że Polska była pierwszym krajem, w którym podczas II wojny światowej nakazywano Żydom nosić opaski z Gwiazdą Dawida "w celu odizolowania ich od otaczającej ludności".

ZOBACZ: Skandaliczny wpis izraelskiego instytutu o Polsce. Politycy grzmią po słowach Jad Waszem

"23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida" - napisał instytut, zachęcając do zapoznania się z pełnym tekstem.

Ambasador Izraela wezwany do MSZ. Chodzi o wpis Instytutu Jad Waszem

Wpis wywołał liczne kontrowersje. Instytut Pamięci Narodowej oświadczył, że treść komunikatu Jad Waszem jest "nieakceptowalna". "Brak wiedzy o niemieckich zarządzeniach narzucanych polskiemu społeczeństwu zniewolonemu przez Rzeszę Niemiecką (w tym Żydom) lub ich ignorowanie nie przystoi instytucjom takim jak Instytut Yad Vashem" - wskazał IPN na X.

"Nakaz noszenia gwiazdy, różne formy oznaczeń oraz kary za ich brak były elementem niemieckiej polityki rasistowskiej, realizowanej przez stworzony przez Niemców aparat administracyjny i aparat terroru" - podkreślono.

ZOBACZ: Tragedia przed Muzeum Żydowskim w USA. Podejrzany usłyszał zarzuty

Opisując sprawę, IPN zaznaczył, że obowiązek noszenia opasek z Gwiazdą Dawida przez Żydów został wprowadzony przez Niemców, dodając, że również z ich inicjatywy rozpoczął się proces tworzenia gett. IPN wskazał dodatkowo, że Polski Rząd na Uchodźstwie oraz instytucje Polskiego Państwa Podziemnego udzielali pomocy obywatelom Polski pochodzenia żydowskiego, skazanym przez Niemców na zagładę. Głos w sprawie zabrało również Muzeum Auschwitz-Birkenau, które oceniło wpis Jad Waszem jako "fałszywą i zniekształcającą historię wiadomość".

Sam instytut Jad Waszem w niedzielny wieczór zaznaczył, że w podlinkowanym pod wpisem artykule jest informacja o tym, że nakaz noszenia opasek był wydany przez Niemców.

Wkrótce więcej informacji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Uszkodzenie torów. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Mamy duży problem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka / polsatnews.pl