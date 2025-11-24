Premier Donald Tusk o negocjacjach: Mało powodów do huraoptymizmu
- Jest mało powodów do huraoptymizmu. Wszyscy będziemy wspierali proces, w którym, daj Bóg, pojawia się szansa na zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej, a przynajmniej jej zawieszenie - ogłosił Donald Tusk, odnosząc się do negocjacji pokojowych. Zaznaczył jednak, że dotychczasowy plan porozumienia zawiera "pułapkę" dla Polski.
Premier przebywa w Angoli na szczycie UE - Unia Afrykańska. Odniósł się do planu pokojowego, który zawiera 28 punktów i jak zaznaczył, plan ten został przedstawiony "kilkadziesiąt godzin temu".
- Plan wymaga przepracowania i część tych propozycji jest nie do zaakceptowania - zaznaczył Donald Tusk. Stwierdził również, że porozumienie nie może osłabiać bezpieczeństwa Europy i Polski. W tym kontekście pokreślił, że "upadek Ukrainy oznacza bezpośrednie zagrożenie dla Polski".
Premier podkreślił, że żadne warunki planu pokojowego nie mogą faworyzować agresora. - Jesteśmy wszyscy zdeterminowani, by do końca roku rozstrzygnąć kwestię zamrożonych aktywów rosyjskich - wskazał szef rządu. - Nie może być tak, że to Europa będzie płaciła za to, co Rosja narobiła - dodał.
"Delikatne" negocjacje pokojowe. Tusk: Nikt nie chce zniechęcić Trumpa
Tusk w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że sprawa negocjacji pokojowych jest "delikatna". - Nikt nie chce zniechęcić Amerykanów i prezydenta Trumpa do tego, by Stany Zjednoczone były po naszej stronie w tym procesie. Jak widać, nie jest to takie jednoznaczne - wskazał.
Mówiąc o planie pokojowym premier zaznaczył, że nie może być mowy o demilitaryzacji po stronie NATO, szczególnie na wschodniej flance Sojuszu.
Donald Tusk o "pułapce" w planie pokojowym
Zwrócił też uwagę na jeden z punktów w planie pokojowym, który pierwotnie zakładał, że na terytorium Polski będą stacjonować wyłącznie europejskie myśliwce. Kolejna wersja punktu dotyczyła już myśliwców NATO. Jednak część komentatorów interpretowała zapis w taki sposób, że Rosja będzie mogła domagać się, by w Polsce nie było sił lądowych Sojuszu.
- Wszystko na to wskazuje, że ten punkt jest raczej punktem widzenia Rosji. Jest manipulacją czy pewną pułapką. Nikt się nie da w to wciągnąć. Tego punktu już nie ma - zapewnił Donald Tusk.
