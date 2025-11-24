Premier Donald Tusk o negocjacjach: Mało powodów do huraoptymizmu

Świat

- Jest mało powodów do huraoptymizmu. Wszyscy będziemy wspierali proces, w którym, daj Bóg, pojawia się szansa na zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej, a przynajmniej jej zawieszenie - ogłosił Donald Tusk, odnosząc się do negocjacji pokojowych. Zaznaczył jednak, że dotychczasowy plan porozumienia zawiera "pułapkę" dla Polski.

Premier Donald Tusk przemawia do dziennikarzy, trzymając ręce lekko rozłożone.
Premier Donald Tusk odniósł się do negocjacji pokojowych ws. Ukrainy

Premier przebywa w Angoli na szczycie UE - Unia Afrykańska. Odniósł się do planu pokojowego, który zawiera 28 punktów i jak zaznaczył, plan ten został przedstawiony "kilkadziesiąt godzin temu".

 

- Plan wymaga przepracowania i część tych propozycji jest nie do zaakceptowania - zaznaczył Donald Tusk. Stwierdził również, że porozumienie nie może osłabiać bezpieczeństwa Europy i Polski. W tym kontekście pokreślił, że "upadek Ukrainy oznacza bezpośrednie zagrożenie dla Polski".

 

Premier podkreślił, że żadne warunki planu pokojowego nie mogą faworyzować agresora. - Jesteśmy wszyscy zdeterminowani, by do końca roku rozstrzygnąć kwestię zamrożonych aktywów rosyjskich - wskazał szef rządu. - Nie może być tak, że to Europa będzie płaciła za to, co Rosja narobiła - dodał.

"Delikatne" negocjacje pokojowe. Tusk: Nikt nie chce zniechęcić Trumpa

Tusk w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że sprawa negocjacji pokojowych jest "delikatna". - Nikt nie chce zniechęcić Amerykanów i prezydenta Trumpa do tego, by Stany Zjednoczone były po naszej stronie w tym procesie. Jak widać, nie jest to takie jednoznaczne - wskazał.

 

Mówiąc o planie pokojowym premier zaznaczył, że nie może być mowy o demilitaryzacji po stronie NATO, szczególnie na wschodniej flance Sojuszu.

Donald Tusk o "pułapce" w planie pokojowym

Zwrócił też uwagę na jeden z punktów w planie pokojowym, który pierwotnie zakładał, że na terytorium Polski będą stacjonować wyłącznie europejskie myśliwce. Kolejna wersja punktu dotyczyła już myśliwców NATO. Jednak część komentatorów interpretowała zapis w taki sposób, że Rosja będzie mogła domagać się, by w Polsce nie było sił lądowych Sojuszu.

 

- Wszystko na to wskazuje, że ten punkt jest raczej punktem widzenia Rosji. Jest manipulacją czy pewną pułapką. Nikt się nie da w to wciągnąć. Tego punktu już nie ma - zapewnił Donald Tusk.

 

Wkrótce więcej informacji...

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Jakub Krzywiecki / polsatnews.pl
Czytaj więcej
DONALD TUSKNEGOCJACJE POKOJOWEROSJAŚWIATUKRAINA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 