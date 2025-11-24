Państwowa Straż Pożarna zaapelowała do Polaków o montowanie w mieszkaniach czujek dymu i czadu, ze względu na dużą liczbę interwencji poświęconych emisji tlenku węgla w domach jednorodzinnych.

Strażacy poinformowali ponadto, że "ostatni weekend był jednym z najtragiczniejszych w obecnym sezonie grzewczym".

Setki pożarów, dziesiątki rannych. Strażacy apelują o ostrożność

"W dniach 21–23 listopada 2025 r. strażacy odnotowali wiele pożarów budynków mieszkalnych, w których śmierć poniosło dziewięć osób, a pięć zostało rannych" - przekazał w niedzielę zespół prasowy PSP.

Z informacji udostępnionych w poniedziałkowy poranek wiemy jednak, że liczba ofiar wzrosła do dziesięciu.

Zgodnie ze statystkami, w piątek w wyniku pożarów zmarły dwie osoby, a w sobotę zmarły dwie osoby i trzy zostały ranne. Najtragiczniejsza w skutkach była jednak niedziela: w pożarach w całej Polsce śmierć poniosło sześć osób, a dwie zostały ranne.

🔥🚒Od piątku strażacy odnotowali 3️⃣8️⃣7️⃣ pożarów budynków mieszkalnych, w których zginęło 1️⃣0️⃣ osób, a 5️⃣ zostało rannych.

⚠️ Odnotowano 5️⃣6️⃣ interwencji związanych z emisją tlenku węgla, w wyniku których 3️⃣0️⃣ osób uległo podtruciu. 🚨Zamontuj czujkę dymu i czadu w swoim domu‼️ pic.twitter.com/h77o6qkmkN — Karol Kierzkowski (@Kierzkowski_PSP) November 24, 2025

ZOBACZ: Zima nad Polską w pełni. Wiadomo, co czeka nas w najbliższych dniach

Tegoroczna jesień to wyjątkowo intensywny okres dla polskich strażaków. Zespół prasowy PSP przypomina, że od 1 października odnotowano w kraju 3645 pożarów w budynkach mieszkalnych, w których zginęło 61 osób a 284 zostało ranne.

W tym czasie strażacy interweniowali 578 razy z powodu emisji tlenku węgla.

"To tragiczne potwierdzenie, że pożary i tlenek węgla są realnym zagrożeniem. Czujka dymu i czadu to niewielka inwestycja, która ratuje życie" - podkreślił rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski.

Tragiczny pożar w Rumii. Nie żyją dwie osoby

Jedną z najtrudniejszych interwencji strażacy odnotowali w niedzielny wieczór w miejscowości Rumia na Pomorzu. Około godz. 18:40 w jednym z budynków mieszkalnych przy ul. Świętojańskiej pojawił się ogień.

Żywioł odebrał życie dwóm osobom - kobiecie i mężczyźnie w wieku około 50 lat. 85-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala. Części mieszkańców udało się bezpiecznie opuścić budynek jeszcze przed przyjazdem służb.

ZOBACZ: Rosjanie przeprowadzili atak na Charków. Są ofiary

W gaszeniu pożaru uczestniczyło osiem zastępów straży pożarnej. Dokładne przyczyny tragicznego zdarzenia wyjaśniają śledczy. Funkcjonariusze nie wykluczają, że bezpośrednią przyczyną śmierci mieszkańców było zatrucie gazem.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni