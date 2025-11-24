W najnowszym sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" Polacy zostali zapytani o to, jak oceniają deklarowane przez ministra sprawiedliwości rozliczenia rządów PiS w kwestii praworządności.

Niemal połowa ankietowanych (45,1 proc.) nie jest zadowolonych z polityki Waldemara Żurka, w tym 33,6 proc. ocenia ją zdecydowanie źle. Opcję "raczej źle" wybrało zaś 11,5 proc. badanych.

Jak Polacy oceniają działania ministra Żurka? Nowy sondaż

Dotychczasowe działania szefa resortu sprawiedliwości pozytywnie ocenia 32,4 proc. Polaków. Zdecydowanie dobrze postrzega je 11,7 proc. badanych, a "raczej dobrze" 20,7 proc.

Znaczącą grupą są tu jeszcze niezdecydowani. Swojej opinii o polityce Waldemara Żurka nie wyraziło 22,5 proc. respondentów.

Największym poparciem obdarzają ministra Żurka wyborcy koalicji rządzącej. Spośród elektoratu Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polski 2050 i PSL aż 91,8 proc. osób dobrze ocenia decyzje podjęte przez Żurka od początku pełnienia przez niego nowej funkcji. "Zdecydowanie dobrze" ocenia je 36,8 proc. wyborców koalicji, a "raczej dobrze" - 55 proc.

Źle aktywność szefa MS w tej grupie ocenia 5 proc. badanych, zaś zdania na ten temat nie ma 3,2 proc.

Wyborcy PiS negatywnie o ministrze sprawiedliwości

Zdecydowany sprzeciw wobec działań prokuratora generalnego deklaruje 80,8 proc. wyborców partii opozycyjnych - Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i Razem. Odpowiedzi "zdecydowanie źle" udzieliło 61,7 proc. badanych, natomiast "raczej źle" 19,1 proc.

Dobrze rozliczenia rządów PiS ocenia 2,6 proc. badanych. Niezdecydowanych w tej sprawie jest 16,6 proc. wyborców opozycji.

Jak ocenia politolog, prof. Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Chwedoruk, wyniki sondażu nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem. Zdaniem eksperta, jest to jasny sygnał dla koalicji rządzącej.

- Wyniki są zaskakująco niezaskakujące i dlatego ten sondaż jest bardzo wymowny. Pokazuje, że obecna rządząca koalicja okopała się na swoich pozycjach z 2023 r. - ocenił Chwedoruk.

