- Płonie wiata i hala magazynowa o wymiarach 100 na 15 metrów - przekazał polsatnews.pl rzecznik małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły. Jak dodał, na miejscu pożaru znajduje się około 100 strażaków. Sprowadzono też cysterny gaszące z ziemi oraz podnośnika.

Skawina. Pożar hali, w środku lampy i kinkiety

Hala znajduje się przy ulicy Torowej w Skawinie. Trzymano tam w m.in. lampy oraz kinkiety. Straż pożarna przyjęła zgłoszenie o godz. 14.28, płomienie nie zostały jeszcze opanowane.

Do tej pory wiadomo, że nikt nie został ranny. Nad miastem unosi się ogromny słup dymu. Strażakom nie udało się jeszcze odnaleźć źródła pożaru.

ZOBACZ: Pożar w Czechowicach-Dziedzicach. Ogień na terenie dawnej rafinerii

W związku z tym, że na miejscu panuje bardzo duże zadymienie, straż pożarna zaleca mieszkańcom zamknięcie okien oraz niezbliżanie się w okolice położone bezpośrednio przy hali.

jkn / polsatnews.pl / PAP