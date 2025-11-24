Olbrzymie zainteresowanie Cyber Legionem. "Jesteście Polsce bardzo potrzebni"

Minister obrony narodowej w poniedziałek w Krakowie wziął udział w konferencji inaugurującej współpracę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa pomiędzy Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni a Akademią Górniczo-Hutniczą.

Cyber Legion to platforma łącząca środowisko wojskowe i cywilne. Program ma na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa państwa i zacieśnianie relacji pomiędzy Wojskiem Polskim a środowiskiem akademickim.

W wydarzeniu w AGH uczestniczyli żołnierze cyberlegioniści oraz specjaliści, naukowcy, w tym informatycy z AGH.

- Czym jest Cyber Legion? To jest zaproszenie do współpracy wszystkich najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie cyfrowej, nowoczesnych technologii, informatyki, ale też sztucznej inteligencji do tego, żeby współpracowali na co dzień z Wojskiem Polskim Dowództwem Komponentu Obrony Cyberprzestrzeni - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Cyber Legion. Władysław Kosiniak-Kamysz podał liczbę chętnych

Jak poinformował wicepremier, w chwili rozpoczynania programu przewidywano, że w kilka miesięcy zgłosi się do udziału w nim 400 osób. - Bardzo wam wszystkim dziękuję, bo już mamy 2 tysiące osób - przekazał szef MON.

Jak doprecyzował, tyle osób zgłosiło się do uczestnictwa w programie i w zdecydowanej większości przeszło pomyślnie weryfikację pod względem zdolności do ochrony państwa. - Ta weryfikacja, żeby tu się nikt nie obawiał (…), jest bardzo profesjonalnie prowadzona i w 99 procentach wychodzi po myśli - dodał.

Jak mówił, osoby, które zgłosiły się do programu, chcą wspierać bezpieczeństwo państwa i są w dyspozycji do uczestnictwa w różnorodnych działaniach.

- Jesteście dziś bardzo Polsce potrzebni (…). Niezależnie od tego, jak by się zakończyła sytuacja na Ukrainie, sytuacja dla Polski się nie zmieni. Wręcz, powiem, przeciwnie do stabilizacji na Ukrainie - zagrożenie dla Polski, szczególnie w obszarze cyberprzestrzeni, bo adwersarz będzie miał więcej sił i środków, żeby je tutaj skierować, może być trudniejsze – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Zapowiedział, że Cyber Legion będzie rozwijany i państwo będzie w niego inwestować. Uczestnicy programu mogą zaś liczyć na różne szkolenia.

"Polskie cyberwojsko absolutnym liderem"

Według szefa MON potrzeby są duże, ponieważ czasem dziennie dochodzi do setek tysięcy prób cyberataków, także na infrastrukturę krytyczną, spółki Skarbu Państwa.

Kosiniak-Kamysz podkreślił również, że polskie "cyberwojsko jest absolutnie liderem, jest w samej czołówce, jest najlepiej oceniane przez sojuszników, przez sojusz północnoatlantycki i przez naszych strategicznych sojuszników ze Stanów Zjednoczonych".

- Razem budujemy cyberodporność naszego kraju. Pamiętajcie, bycie w Cyber Legionie to nie obowiązek. To przywilej - zwrócił się do uczestników konferencji generał dywizji, dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni Karol Molenda.

Jak zaznaczył, cyberprzestrzeń zmienia się każdego dnia i dlatego trzeba na bieżąco budować i uzupełniać zdolności do obrony. - Jestem przekonany, że jak będziemy to robić z konsekwencją i determinacją, to nie tylko będziemy reagować na zagrożenia. Wręcz będziemy je wyprzedzać. A być może i będziemy działać tak, że nasi przeciwnicy będą bali się zaatakować lub zalogować - powiedział generał.

Z kolei rektor, prof. AGH Jerzy Lis podkreślił: - Pomysł Cyber Legionu to jest nowe otwarcie i nowy ekosystem, który ma służyć naszemu bezpieczeństwu (…). (…) Cieszę się i dziękuję, że AGH zostało zaproszone do tej inicjatywy.

