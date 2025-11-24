W reportażu "Polowanie na kasę" dziennikarka Polsat News Monika Gawrońska ujawniła, że mimo zasad prawnych, w rzeczywistości "w Polsce do zwierząt może strzelać każdy - bez kontroli, bez pozwoleń i bez doświadczenia".

Redakcja Polsat News porozmawiała m.in. z właścicielami firm zajmujących się organizacją komercyjnych polowań, na których do zwierząt strzelają osoby nieprzeszkolone, nieposiadające pozwolenia na broń i niebędące formalnie myśliwymi.

W odpowiedzi na szokujący materiał, Polski Związek Łowiecki wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec osób naruszających w ten sposób zasady bezpieczeństwa.

Polowanie jak impreza turystyczna. Polski Związek Łowiecki reaguje

Reportaż Polsat News zmotywował kierownictwo Polskiego Związku Łowieckiego do podjęcia działań wobec osób, które z pełną świadomością organizowały komercyjne polowania i pobierały od ich uczestników dziesiątki tysięcy złotych za ustrzeloną zwierzynę.

- W wyniku podjętych przez Zarząd Główny działań, jedną osobę zwolniono dyscyplinarnie w związku z rażącym naruszeniem zasad bezpieczeństwa, przepisów prawa łowieckiego i wewnętrznych regulacji Polskiego Związku Łowieckiego. Podstawą zwolnienia był zamiar dopuszczenia do udziału w polowaniach osób nieuprawnionych do wykonywania polowania i nieposiadających pozwolenia na broń oraz próba osiągnięcia korzyści osobistych - czytamy w oświadczeniu PZŁ przesłanym do redakcji Polsat News.

Myśliwi podkreślili, że działania przedstawione w reportażu "są sprzeczne z fundamentami łowiectwa i naraziły Polski Związek Łowiecki na poważne szkody w zakresie dobrego imienia, wizerunku publicznego oraz zaufania społecznego, dlatego spotkały się z jednoznaczną reakcją".

Polski Związek Łowiecki poinformował, że w Ośrodku Hodowli zwierzyny, którego dotyczył reportaż, przeprowadzono natychmiastową kontrolę. Ponadto, Zarząd Główny PZŁ zaapelował do wszystkich pozostałych zarządów o przeprowadzenie kontroli w lokalnych kołach łowieckich na terenie okręgu, aby wyeliminować tego typu incydenty.

Wobec członków Polskiego Związku Łowieckiego, których poczynania opisano w materiale Polsat News, wszczęte zostało również postępowanie dyscyplinarne.

- Jeszcze raz stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim działaniom niezgodnym z prawem, nieetycznym praktykom oraz działaniom narażającym bezpieczeństwo nas wszystkich. Dla osób dopuszczających się takich działań nie ma miejsca w Polskim Związku Łowieckim - czytamy w oświadczeniu PZŁ.

Tuż po emisji reportażu rzeczniczka Polskiego Związku Łowieckiego dr inż. Joanna Krużel przypominała, że tego typu procedery są niezgodne z prawem.

- Nie ma takiej możliwości. Takie osoby nie mogą oddać strzału, bo nie mają pozwolenia na broń. O wykonywaniu polowania w ogóle nie ma mowy. To jest kłusownictwo, to jest absolutnie niedopuszczalne i karalne - podkreśla rzeczniczka Polskiego Związku Łowieckiego dr inż. Joanna Krużel.

Strzelają bez pozwolenia na broń. Kulisy nielegalnych polowań

- Można sobie usługę zabijania zwierząt wykupić i przyjechać na taką imprezę turystyczną, która jest polowaniem komercyjnym - mówił w reportażu Krzysztof Wychowałek z Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła".

Podczas prowokacji dziennikarskiej w jednej z agencji polowań, Monika Gawrońska usłyszała, że myśliwi doskonale wiedzą, że łamią prawo i zezwalają na udział osób, które nie miały wcześniej doświadczenia w strzelaniu.

- Wie pani co, no generalnie, dla mnie to nie ma problemu - odpowiedział myśliwy. - SMS-em poproszę imię i nazwisko tych osób, które nie są myśliwymi, dobra? Na ten mój numer prywatny. I będą mieli swoją broń i wszystko. I będą mogli postrzelać. Jakoś to zrobimy - dodał.

