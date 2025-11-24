Wileński sąd okręgowy orzekł w sprawie Ukraińca - Daniła B. - skazując go na trzy lata i cztery miesiące pozbawienia wolności w związku z podpaleniem sklepu Ikea w stolicy Litwy. Proces toczył się w trybie uproszczonym, ponieważ młody mężczyzna przyznał się do winy.

Prokurator żądał, aby Danił B. został skazany na cztery lata pozbawienia wolności, lecz sprawca usłyszał jednak niższy wyrok - sąd wziął pod uwagę, iż w chwili popełnienia tego przestępstwa miał tylko 17 lat. Na Litwie za podpalenie tego typu obiektu grozi do 10 lat więzienia.

Litewski sąd skazał 18-latka. Miał związek z podpaleniem Marywilskiej 44

To nie pierwsze problemy z prawem tego Ukraińca. W Polsce toczy się wobec niego postępowanie w sprawie podpalenia centrum handlowego Marywilska 44 w Warszawie. Choć nie usłyszał zarzutu bezpośredniego podpalenia obiektu, ma jednak odpowiadać za nagranie pożaru i przesłanie filmiku do Rosji do swojego zleceniodawcy.

W październiku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wydał wyrok wobec trzech obywateli Ukrainy: Serhija R., Pawła T. oraz Władysława J. Pierwszy z nich został skazany na pięć i pół roku roku pozbawienia wolności, drugi z kolei spędzi w więzieniu dwa i pół roku, a trzeci - jeden rok i cztery miesiące.

Usłyszeli oni zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze sabotażowo-terrorystycznym, której celem było podpalanie obiektów wielkopowierzchniowych położonych na terenie państw należących do Unii Europejskiej.

Pożar przy Marywilskiej w Warszawie. Tusk wprost wskazał na Rosję

Do podłożenia ognia w hali Marywilska 44 doszło 12 maja 2024 roku. W gaszeniu pożaru wzięło udział kilkuset strażaków. W centrum handlowym całkowicie spłonęło 1,4 tys. sklepów i punktów usługowych.

Choć początkowo przyczyny tego zdarzenia nie były pewne, dziś wiadomo, że polecenie podłożenia ognia wydały rosyjskie służby. Premier Donald Tusk poinformował w maju, że działania koordynowane były przez osobę przebywającą w Rosji oraz zapowiedział, że wszyscy, którzy mieli związek z tym zdarzeniem, zostaną ujęci przez polskie służby.

