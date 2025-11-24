Marian Banaś w programie "Najważniejsze pytania". Oglądaj na żywo od 18:00

Polska

Gościem Karoliny Olejak i Przemysława Szubartowicza w poniedziałkowych "Najważniejszych pytaniach" będzie Marian Banaś, były prezes NIK, a wcześniej m.in. minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego i szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Portret Mariana Banasia obok grafiki informującej o programie "Najważniejsze pytania" z udziałem gościa, który odbędzie się dziś o 18:00.
Polsat News
Marian Banaś gościem programu "Najważniejsze pytania" dziś o 18:00

Rozmowa z Marianem Banasiem o 18:00 na antenie Polsat News, na polsatnews.pl i w Interii.

 

Poprzednie odcinki "Najważniejszych pytań" dostępne są tutaj.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Przyszłość partii Polska 2050. Kobosko: Uważam, że w styczniu nastąpi przełom
wka / polsatnews.pl / Polsat News
Czytaj więcej
KAROLINA OLEJAKMARIAN BANAŚNAJWAŻNIEJSZE PYTANIAPOLSKAPRZEMYSŁAW SZUBARTOWICZTRANSMISJA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 