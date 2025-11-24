Marian Banaś w programie "Najważniejsze pytania". Oglądaj na żywo od 18:00
Polska
Gościem Karoliny Olejak i Przemysława Szubartowicza w poniedziałkowych "Najważniejszych pytaniach" będzie Marian Banaś, były prezes NIK, a wcześniej m.in. minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego i szef Krajowej Administracji Skarbowej.
Marian Banaś gościem programu "Najważniejsze pytania" dziś o 18:00
Rozmowa z Marianem Banasiem o 18:00 na antenie Polsat News, na polsatnews.pl i w Interii.
