Marek Siwiec przekazał na platformie X, że dzisiaj marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wręczył mu nominację na stanowisko szefa Kancelarii Sejmu.

"Czy oglądaliście film 'Niezniszczalni'? Na przykład część 3? Coś takiego planujemy, oczywiście bez użycia amunicji ostrej" - dodał.

Dzisiaj Marszałek @wlodekczarzasty wręczył mi nominację na stanowisko Szefa Kancelarii Sejmu.



Czy oglądaliście film "Niezniszczalni"? Na przykład część 3?



Coś takiego planujemy, oczywiście bez użycia amunicji ostrej ;-)

Marek Siwiec szefem kancelarii Sejmu. "Da sprawczość i bezpieczeństwo"

O zmianach we władzach Kancelarii Sejmu Czarzasty poinformował w środę na briefingu prasowego. Pytany przez dziennikarzy, dlaczego Marek Siwiec został szefem Kancelarii Sejmu przypomniał, że pełnił on w przeszłości m.in. rolę szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i wiceszefa Parlamentu Europejskiego, a obecnie dyrektora Centrum Pamięci o Holokauście "Babi Jar".

- Jako wiceszef PE, między innymi miał pod sobą sprawy organizacyjne. W Sejmie muszą być sprawdzeni odpowiedzialni urzędnicy, którzy umieją zarządzać całą strukturą, w której jest 460 posłów i posłanek oraz 1400 pracowników - zaznaczył.

Uzasadniał, że Siwiec jest urzędnikiem sprawdzonym i odpowiedzialnym. - Uważam, że da tej instytucji sprawność i bezpieczeństwo. Opinie polityczne na temat pana Marka Siwca oraz innych osób powiem szczerze, mnie nie interesują. Interesuje mnie sprawczość, podejmowanie decyzji, konsekwencja - zaznaczył.

Zmiana na stanowisku szefa Kancelarii Sejmu związana jest z wyborem Czarzastego, który zastąpił Szymona Hołownię. Zapis o przekazaniu Czarzastemu fotela marszałka w drugiej połowie kadencji znalazł się w umowie koalicyjnej podpisanej 10 listopada 2023 r.

Włodzimierz Czarzasty dokonał wyboru. Opozycja krytykuje

Decyzja Czarzastego wywołała sporo kontrowersji. Krytycznego stosunku do powołania Siwca nie kryli politycy opozycji.

Janusz Kowalski z PiS stwierdził, że "70-letni postkomunista Marek Siwiec wraca z emerytury, aby zostać nowym szefem Kancelarii Sejmu w wolnej Polsce". Polityk dodał, że nowy szef kancelarii Sejmu był członkiem PZPR od 1977 r. do jej rozwiązania. "Postkomuna wraca na pełnej petardzie!" - ocenił.

"Wstyd! Komuch Siwiec, współpracownik SB zarejestrowany jako TW Jerzy, który drwił z papieża Jana Pawła II ma zostać Szefem Kancelarii Sejmu" - przekazał europoseł Maciej Wąsik.

Szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz również skomentował decyzję nowego marszałka Sejmu. - Jako człowiek urodzony jeszcze za czasów PRL-u, ale wychowany już w wolnej Polsce, miałem głębokie przekonanie, że komuniści i postkomuniści odejdą już w końcu w niebyt polskiej polityki (…), ale jak wiemy, była taka część elity postsolidarnościowej, która, jak wskazywał pan marszałek Czarzasty, dogadała się z komunistami. Efektem jest to, że dzisiaj drugą osobą w państwie jest postkomunista, a jego szefem kancelarii zostaje jego kolega z tamtej epoki - ocenił.

- Wy, dzieci Solidarności, czy dzisiaj jesteście zadowoleni z tego, że reprezentują was pan Czarzasty i pan Siwiec? Ja nie jestem - dodał. Więcej TUTAJ.

Marek Siwiec - kariera polityczna

Marek Siwiec był posłem I i II kadencji. W latach 1996-2004 był ministrem w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i szefem BBN (1997–2004).

Był również europosłem VI i VII kadencji. Od czerwca 2005 do czerwca 2006 był przewodniczącym Stowarzyszenia Ordynacka. Był też w komitecie wyborczym Włodzimierza Cimoszewicza w wyborach prezydenckich w 2005 r.

Przed transformacją ustrojową był członkiem PZPR.

