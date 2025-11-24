Od poniedziałkowego poranka w rejonie Krosna wiatr podrywa śnieg, powodując niemałe utrudnienia na drogach. Do blokady z tego względu doszło m.in. na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Klimkówka.

ZOBACZ: Wiemy, jak długo potrwa atak zimy. Jesień szykuje się do powrotu

Według wstępnych ustaleń policji podczas wyciągania ciężarówki z rowu doszło do kolizji z osobówką. - Na ten moment nie mamy więcej szczegółów, ale droga z Krosna do Sanoka faktycznie jest zablokowana - poinformował polsatnews.pl rzecznik krośnieńskiej policji kom. Paweł Buczyński.

Atak zimy na Podkarpaciu. Zablokowana krajowa "28", wiatr spychał ciężarówki

Rzecznik KMP w Krośnie podkreślił, iż wiatr w Krośnie mocno dmucha, co na odsłoniętych odcinkach dróg powoduje nawiewanie mas śniegu na jezdnię.

"Z jezdni wiatr spycha samochody dostawcze do rowów. Na miejscu strażacy z kilku jednostek OSP i PSP" - informował portal Krosno112, również pisząc o sytuacji na krajowej "28" między Rymanowem a Klimkówką. Wówczas ta trasa, prowadząca z Małopolski do granicy polsko-ukraińskiej, również była nieprzejezdna.

Wcześniej bryg. Dariusz Gruszka z PSP w Krośnie przekazał, iż w Klimkówce trwają działania w związku z dużą ilością pośniegowego błota na DK nr 28. - Trwały działania związane z zakładaniem łańcuchów na koła ciężarówki, żeby mogła ruszyć, więc droga jest nieprzejezdna - uściślił rzecznik strażaków.

Targowiska. Drzewo spadło wprost na auta. Jest nagranie

Jak dodał bryg. Dariusz Gruszka, "w całości powiatu krośnieńskiego" służby interweniują w związku z powalonymi drzewami. Do takiego groźnego incydentu doszło chociażby tuż po 7:00 rano w oddalonej o kilka kilometrów od Krosna miejscowości Targowiska. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, jak wysokie drzewo łamie się i spada na drogę wprost na nadjeżdżające auta.

W samym Krośnie ze względu na trudną, zimową aurę wprowadzono obostrzenie dla mieszkańców. "Informujemy, że ze względu na panujące, niesprzyjające warunki pogodowe oraz obfitą, zalegającą pokrywę śnieżną, zostały zamknięte do odwołania krośnieńskie parki" - podał w poniedziałek Urząd Miasta.

Dla Krosna i powiatu krośnieńskiego obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przez roztopami, pierwszego stopnia przed wiatrem i drugiego stopnia przed zamieciami śnieżnymi. "Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h". Wstępnie alerty mają trwać do godz. 22:00 w poniedziałek.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni