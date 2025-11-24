Konflikt w kierownictwie PiS? "Trzeba pytać Morawieckiego"

W niedawnym artykule Wirtualnej Polski opisano szczegóły konfliktu w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości. Według informatora portalu, wiceprezes PiS i były premier Mateusz Morawiecki miał zrezygnować z udziału w konferencji "Myśląc Polska", ponieważ wykluczono go z zespołu prac programowych.

Sprawę skomentował w Polsat News Adam Bielan, który zaprzeczył, jakoby w jego partii miało dochodzić w ostatnim czasie do jakichkolwiek spięć.

- Trzeba pytać pana premiera Morawieckiego. On jest w ostatnich miesiącach bardzo aktywny również na tej linii programowej - mówił europoseł PiS. Dodał również, że Mateusz Morawiecki uczestniczył w wielu panelach partyjnych w Katowicach, dlatego oskarżenia o rzekomy konflikt z pozostałymi liderami są bezpodstawne.

Spięcia w kierownictwie PiS rosną? Bielan: Nie ma w tym żadnej sensacji

Bielan stwierdził, że najważniejszym celem jego partii jest obecnie podtrzymywanie bliskich relacji z wyborcami w każdej polskiej gminie.



- My w tej chwili skupiamy się na bezpośrednich kontaktach z wyborcami, bardzo wielu naszych liderów objeżdża Polskę. Mamy ambicje nie tylko w tej chwili żeby w najbliższych tygodniach być w każdym powiecie, ale schodzimy na poziom gmin - mówił.

Gość "Graffiti" dodał, że w sprawie rzekomego konfliktu w prawicy wypowiedział się już rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, który również oddalił medialne doniesienia.

Odnosząc się do spekulacji medialnych: decyzją p. prezesa @OficjalnyJK szefem rady programowej PiS jest prof. Piotr Gliński i to on całościowo koordynuje prace programowe naszego środowiska, a wszelkie zespoły - także te powołane w ostatnim czasie mają charakter wspierający i… — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) November 22, 2025

ZOBACZ: "To upokarzające". Adam Bielan o wizycie Donalda Tuska w Afryce



- Mateusz Morawiecki był obecny i to bardzo intensywnie na konwencji programowej w Katowicach. Jest na większości paneli, które są organizowane później, więc nie ma w tym żadnej sensacji - komentował. Jego zdaniem "ktoś, kto robi taką wrzutkę do mediów" bardzo szkodzi jego ugrupowaniu.

- Ja się domyślam kto to jest i apeluję do niego, żeby zakończył tę technikę - powiedział. Bielan nie zdecydował się ujawnić konkretnego nazwiska polityka, jednak wspomniał że jest to "osoba z naszego środowiska, która nie wytrzymuje presji".

- Uważam, że to jest bardzo szkodliwe, bo wyborcy nie nagradzają mówiąc delikatnie partii, która rozmawia przed wyborami o tym, kto będzie jakim ministrem, rozmawia o walkach frakcyjnych zamiast skoncentrować się na kwestiach programowych. My chcemy się na tym koncentrować, bo to jest rola opozycji - skwitował europarlamentarzysta.

Kryzys w PiS a wybory parlamentarne. Bielan komentuje

Według najnowszych sondaży wyborczych, Prawo i Sprawiedliwość notuje widoczny spadek poparcia - w badaniu Pollster dla "Super Expressu" PiS otrzymało 28,86 proc. głosów, co jest najniższym wynikiem partii w podanym sondażu od dziewięciu lat.

Zapytany o to, jak Prawo i Sprawiedliwość zamierza przekonać Polaków w wyborach parlamentarnych w 2027 roku, Bielan stwierdził, że tak wcześnie przeprowadzane sondaże nie są dla ugrupowania wiarygodnym źródłem.

ZOBACZ: Skandaliczny wpis izraelskiego instytutu o Polsce. Politycy grzmią po słowach Jad Waszem

- Ja nie wierzę w tego rodzaju rodzaju badania - mówił polityk. Bielan przekonywał ponadto, że Prawo i Sprawiedliwość poradzi sobie z odbudowaniem poparcia i wygra najbliższe wybory.

- Ja już od czerwca czy lipca tamtego roku byłem przekonany, że Karol Nawrocki będzie prezydentem. To nie była jakaś ślepa wiara, tylko chłodna analiza sytuacji w całym kraju - mówił. - Podobnie analizując sytuację obecnie jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość najbliższe wybory parlamentarne wygra. Ale my nie chcemy iść tylko wygrać (...) tylko chcemy je wygrać na tyle mocno, żeby rządzić samodzielnie - komentował Bielan.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni