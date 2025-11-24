Kilkadziesiąt balonów nad Litwą i Łotwą. "Rekordowy atak hybrydowy"

Według Vilmantasa Vitkauskasa, szefa Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC) na radarach odnotowano rekordową liczbę - 40 - znaków charakterystycznych dla balonów.

Jak ocenił, był to najintensywniejszy atak w ciągu ostatniego miesiąca. Według NKVC do porannych godzin w poniedziałek znaleziono sześć balonów. Poszukiwania trwają.

Łotwa. Balony znad Białorusi. "30 sygnałów"

Obecność balonów odnotowano też w przestrzeni powietrznej Łotwy. - Cały ten atak przybrał szerszy wymiar geograficzny i nasi sąsiedzi z Łotwy również zarejestrowali, według naszych informacji, ponad 30 sygnałów na swoich radarach - powiedział szef NKVC w poniedziałek w rozmowie z radiem publicznym LRT.

ZOBACZ: Seria incydentów na Litwie. Lotnisko w Wilnie zamknięte

Podkreślił, że "mamy już do czynienia nie tylko z problemem krajowym, ale także regionalnym".

Litwa. Lotnisko w Wilnie dwukrotnie zamykane

W ciągu ostatniej doby z powodu wykrytych obiektów dwukrotnie zamykane było lotnisko w Wilnie. Tymczasowe restrykcje w przestrzeni powietrznej obowiązywały od godz. 18.55 do godz. 00.25 czasu miejscowego oraz od 1.40 do 3.25.

ZOBACZ: Naruszenie przestrzeni powietrznej na Litwie. Lotnisko tymczasowo zamknięte

Z powodu zawieszenia pacy lotniska odwołano 13 lotów, a sześć skierowano do Kowna. Litewskie Porty Lotnicze informują o możliwych opóźnieniach poniedziałkowych lotów, spowodowanych zakłóceniami w rotacji załóg i samolotów.

"Atak hybrydowy". Litewskie władze wskazują na Łukaszenkę

Według władz litewskich balony są ekspediowane z Białorusi przez przemytników papierosów, a winę za to ponosi białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka, który nie powstrzymuje tego procederu. Władze Litwy twierdzą, że jest to "atak hybrydowy".

W zeszłym miesiącu Litwa zamknęła przejścia graniczne z Białorusią z powodu naruszania przestrzeni powietrznej przez balony meteorologiczne, nadlatujące z tego kraju. Zostały one jednak ponownie otwarte w czwartek.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni