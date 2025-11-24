Do ujawnienia niebezpiecznej pułapki, która mogła zagrozić życiu ludzi i zwierząt, doszło w niedzielę. Nadleśnictwo Wymiarki poinformowało, że z rosnących pod drogą korzeni wystawały zaostrzone metalowe wkręty.

"Na odcinku około 60 metrów stwierdzono cztery pasy wkrętów rozmieszczonych poprzecznie na całej szerokości drogi" - opisali leśnicy na facebookowym profilu.

Pułapka na leśnej drodze koło Przewozu. Komunikat nadleśnictwa Wymiarki

Wkręty były ostre i pomalowane czarną farbą, a wystawały na około 3-4 cm ponad płaszczyznę drogi. Zdaniem nadleśnictwa istniało faktyczne ryzyko, że w kontakcie z nimi może ucierpieć spacerowicz, biegacz albo ktoś przejeżdżający drogą.

Straż leśna zgłosiła sprawę na policję. "Patrol przybyły na miejsce dokonał oględzin oraz udokumentował zdarzenie zgodnie z obowiązującymi procedurami. Następnie zagrożenie zostało zneutralizowane" - przekazano.

Służby nadleśnictwa apelują do wszystkich korzystających z lasu, aby zachowali ostrożność podczas poruszania się leśnymi drogami. Zachęcono także do zwracania uwagi na wszelkie nietypowe lub potencjalnie niebezpieczne sytuacje. W przypadku ich wystąpienia należy powiadomić policję.

Rozstawianie wnyków i żelaznych pułapek zagrożone karą więzienia

Trwają poszukiwania osób odpowiedzialnych za rozłożenie pułapki. Nadleśnictwo Wymiarki prosi o kontakt tych, którzy posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia tożsamości sprawców.

Działanie z intencją wyrządzenia szkody ludziom podlega odpowiedzialności karnej. W Polsce nielegalne jest także rozstawianie pułapek na zwierzęta w lesie. Artykuł 53. Prawa łowieckiego określa, że za złapanie zwierzyny za pomocą m.in. wnyków, rozstawionych żelaz i wykopanych dołów grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

