Bryła lodu spadła z naczepy. Chwile strachu w radiowozie

Do zdarzenia doszło na autostradzie A4. Patrolujący trasę policjanci jechali za ciężarówką, z naczepy której w pewnym momencie oderwała się tafla lodu. Bryła roztrzaskała się tuż przed maską jadącego radiowozu. Funkcjonariuszom nic się nie stało.

Ciężarówka została zatrzymana do kontroli. Jak się okazało za jej kierownicą siedział 43-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna, który nie zadbał o należyty stan pojazdu i nie usunął z dachu naczepy zalegającego śniegu, został ukarany mandatem karnym w wysokości 3000 zł.

Kierujący zestawem pojazdów nie zadbał o należyty stan pojazdu przed podróżą… Spadający z dachu naczepy spadł przed maskę patrolu #KAPgliwice.

43-latek z Ukrainy został ukarany mandatem karnym w wysokości 3 tys. zł.

W związku z incydentem, policja przypomina o obowiązku odpowiedniego przygotowania pojazdu oraz naczepy do drogi, zwłaszcza w obecnych warunkach pogodowych.

"Usunięcie śniegu, lodu oraz wszelkich zanieczyszczeń z elementów pojazdu nie jest tylko kwestią estetyki – to obowiązek wynikający z przepisów i element podstawowego bezpieczeństwa" - napisano na stronie policji. "Opady śniegu, oblodzenia i wcześniejsze zapadanie zmroku nie sprzyjają bezpiecznej jeździe, a mokra i śliska nawierzchnia znacznie wydłuża drogę hamowania" - przypomniano.

Policjanci napisali również kilka porad dla kierowców w czasie jesienno-zimowym:

w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza włączamy światła mijania – tryb "AUTO" nie zawsze je uaktywnia, a jazda na samych światłach dziennych zmniejsza widoczność pojazdu;

– tryb "AUTO" nie zawsze je uaktywnia, a jazda na samych światłach dziennych zmniejsza widoczność pojazdu; kontrolujmy stan i działanie oświetlenia , zwłaszcza przy krótszych dniach i częstych opadach;

, zwłaszcza przy krótszych dniach i częstych opadach; dostosowujmy prędkość oraz styl jazdy do warunków – jedźmy wolniej, zachowujmy większy odstęp i unikajmy gwałtownych manewrów;

– jedźmy wolniej, zachowujmy większy odstęp i unikajmy gwałtownych manewrów; pamiętajmy, że ogumienie letnie traci swoje właściwości przy niskich temperaturach – producenci zalecają wymianę opon na zimowe, gdy średnia dobowa temperatura spada poniżej 7 st. C.

