Gdyński powiatowy inspektor sanitarny stwierdził obecność bakterii coli - przy jednoczesnym braku bakterii chorobotwórczych - w pobranej próbce. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, wodociągi, w których namnożyła się bakteria, obsługują dzielnice Cisowa, Chylonia oraz Pustki Cisowskie-Demptowo.

Bakteria coli uchodzi za niegroźną, ale w pewnych przypadkach może wywoływać objawy zatrucia pokarmowego. Według zaleceń sanepidu woda przed wypiciem powinna zostać przegotowana, aby nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia.

"Przegotowania wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mysia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt" - dodały służby sanitarne.

Gdynia. Bakterie coli w wodociągu. Zalecenia sanepidu

Wodę z gdyńskiego wodociągu należy gotować przez co najmniej dwie minuty, a następnie pozostawić do samoczynnego wystudzenia. Z kolei nieprzegotowana może posłużyć do celów sanitarnych.

"Informujemy, że od dnia 23 listopada 2025 r. (do odwołania) prowadzone jest chlorowanie wody w sieci wodociągowej. Działanie ma charakter profilaktyczny i zostało wprowadzone w celu utrzymania właściwej jakości wody" - podało PEWiK. Dodano, że równolegle służby prowadzą płukanie sieci wodociągowej na odcinku objętym komunikatem.

Przerwy w dostawie wody w Gdyni. Komunikat miejskiej spółki

Obecność bakterii coli w wodzie w gdyńskich wodociągach to niejedyne utrudnienie dla mieszkańców tego miasta. Wcześniej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało, że w najbliższych dniach mają nastąpić przerwy w dostawie wody na terenie Gdyni.

Na ul. Hallera - odcinek od ul. Tetmajera do ul. Legionów - z wody nie będzie można korzystać w nocy ze środy na czwartek od godz. 21.00 do godz. 6.00. W czwartek przerwa potrwa od 8.00 do 14.00 na ulicach: Chwarznieńskiej, Żywicznej, Sosnowej, Promiennej, Hodowlanej, Pionierów i Bohaterów Getta Warszawskiego.

Czasowe wyłączenie planowane jest także na ul. Kopernika - odcinek od ul. Legionów do ul. Tetmajera - do czego ma dojść w nocy z czwartku na piątek. "W godzinach 21.00-06.00 nastąpi wstrzymanie dostawy zimnej wody. Przepraszamy za utrudnienia" - poinformowała spółka.

